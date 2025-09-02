Uno Santa Fe | Ovación | Jannik Sinner

Jannik Sinner destruyó a Alexander Bublik y está en cuartos de final del US Open

El italiano Jannik Sinner se quedó con el triunfo por 6-1, 6-1 y 6-1 ante el kazajo Alexander Bublik y avanzó a cuartos de final del US Open.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 07:22hs
Jannik Sinner destruyó a Alexander Bublik y está en cuartos de final del US Open

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) derrotó al kazajo Alexander Bublik (24°) por 6-1, 6-1 y 6-1, para clasificar a los cuartos de final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Con una nueva victoria, el mejor jugador del mundo dominó el partido ampliamente y, en poco menos de una hora y media, clasificó a la quinta ronda, en la que enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti (10°).

Además, el australiano Alex De Miñaur (8°) se impuso ante el suizo Leandro Riedi (435°), de gran participación, para avanzar a la instancia mencionada.

Con la tenacidad y jerarquía que lo caracteriza, Jannik Sinner sorteó con mucha facilidad un partido que en la previa tenía mucha complejidad.

El dominio del italiano se hizo notar desde el inicio. Tan solo en el primer game, Sinner consiguió quebrar y cortó una racha que mantenía Bublik, que había ganado sus últimos 11 juegos al servicio.

Por su parte, el arranque de partido del kazajo marcó cómo sería el desarrollo del encuentro: se lo veía frío, superado, incómodo y errático, con un total de 13 dobles faltas y muchas pelotas que no pudieron superar la red.

Con un nuevo quiebre en el tercer juego, Sinner se quedó con el primer set con el servicio de su rival, con un buen revés paralelo para responder uno de los característicos drops del kazajo, que carecieron de efectividad.

Ya en el segundo parcial, Bublik pudo defender tres puntos de quiebre, aunque no le alcanzó, ya que otorgó dos nuevos breaks, cometiendo dobles faltas en ambas ocasiones. Con su servicio, el italiano de 24 años necesitó de dos set points, metió un saque ganador a la línea y se llevó el set.

En la tercera manga, Bublik empezó a jugar con más soltura y ganó algunos puntos con golpes profundos, aunque no lo pudo traducir en el resultado. Si bien tuvo un break point, desaprovechado en el sexto juego, sufrió tres nuevos quiebres y terminó cerrando el partido con una nueva doble falta, para su derrota por triple 6-1.

Por su parte Alex De Miñaur hizo lo propio y dejó en el camino a Leandro Riedi, cuyo increíble US Open, en el que le ganó al argentino Francisco Cerúndolo, concluyó en octavos de final.

El australiano se impuso por 6-3, 6-2 y 6-1, con ocho quiebres a favor y solo dos en contra, y clasificó a cuartos de final, en los que se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°).

Resultados del día:

  • Alex De Miñaur (8°) a Leandro Riedi (435°): 6-3, 6-2, 6-1.
  • Felix Auger-Aliassime (27°) a Andrey Rublev (15°): 7-5, 6-3, 6-4.
  • Lorenzo Musetti (10°) a Jaume Munar (44°): 6-3, 6-0, 6-1.
  • Jannik Sinner (1°) a Alexander Bublik (24°): 6-1, 6-1, 6-1.
Jannik Sinner US Open Alexander Bublik
Noticias relacionadas
chapu cantero retuvo el titulo argentino supergallo con un ko en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

torneo oficial a2: colon y republica siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

La Supercopa Argentina se definirá en enero de 2023 en Abu Dhabi, por un acuerdo que selló la AFA. 

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

la seleccion argentina ya le apunta a venezuela y ecuador

La Selección Argentina ya le apunta a Venezuela y Ecuador

Lo último

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Último Momento
Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Martes gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Martes gris y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Ovación
Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Torneo Oficial A2: Colón y República siguen arriba

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Se dio a conocer la lista de jugadores del Challenger Santander edición Villa María

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional