Jannik Sinner destruyó a Alexander Bublik y está en cuartos de final del US Open

El tenista italiano Jannik Sinner (1°) derrotó al kazajo Alexander Bublik (24°) por 6-1, 6-1 y 6-1, para clasificar a los cuartos de final del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Con una nueva victoria, el mejor jugador del mundo dominó el partido ampliamente y, en poco menos de una hora y media, clasificó a la quinta ronda, en la que enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti (10°).

Además, el australiano Alex De Miñaur (8°) se impuso ante el suizo Leandro Riedi (435°), de gran participación, para avanzar a la instancia mencionada.

Con la tenacidad y jerarquía que lo caracteriza, Jannik Sinner sorteó con mucha facilidad un partido que en la previa tenía mucha complejidad.

El dominio del italiano se hizo notar desde el inicio. Tan solo en el primer game, Sinner consiguió quebrar y cortó una racha que mantenía Bublik, que había ganado sus últimos 11 juegos al servicio.

Por su parte, el arranque de partido del kazajo marcó cómo sería el desarrollo del encuentro: se lo veía frío, superado, incómodo y errático, con un total de 13 dobles faltas y muchas pelotas que no pudieron superar la red.

Con un nuevo quiebre en el tercer juego, Sinner se quedó con el primer set con el servicio de su rival, con un buen revés paralelo para responder uno de los característicos drops del kazajo, que carecieron de efectividad.

Ya en el segundo parcial, Bublik pudo defender tres puntos de quiebre, aunque no le alcanzó, ya que otorgó dos nuevos breaks, cometiendo dobles faltas en ambas ocasiones. Con su servicio, el italiano de 24 años necesitó de dos set points, metió un saque ganador a la línea y se llevó el set.

En la tercera manga, Bublik empezó a jugar con más soltura y ganó algunos puntos con golpes profundos, aunque no lo pudo traducir en el resultado. Si bien tuvo un break point, desaprovechado en el sexto juego, sufrió tres nuevos quiebres y terminó cerrando el partido con una nueva doble falta, para su derrota por triple 6-1.

Por su parte Alex De Miñaur hizo lo propio y dejó en el camino a Leandro Riedi, cuyo increíble US Open, en el que le ganó al argentino Francisco Cerúndolo, concluyó en octavos de final.

El australiano se impuso por 6-3, 6-2 y 6-1, con ocho quiebres a favor y solo dos en contra, y clasificó a cuartos de final, en los que se enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°).

