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Los equipos santafesinos son semifinalistas de la Copa Federación

En los cuartos de final de la Copa Federación, El Quillá eliminó a Domingo Faustino Sarmiento y Ciclón Racing en los penales doblegó a Unión de Arroyo Seco

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 10:09hs
El Quillá goleó a Sarmiento de la Liga Esperancina y clasificó a semifinales de la Copa Federación.

El Quillá goleó a Sarmiento de la Liga Esperancina y clasificó a semifinales de la Copa Federación.

Náutico El Quillá y Ciclón Racing lograron el pasaje a las semifinales de la Copa Federación que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. El Tiburón goleó a Domigo Faustino Sarmiento por 4 a 0, mientras que Ciclón Racing hizo lo propio con Unión Arroyo Seco. Por su parte, Atlético Tostado se impuso a Reconquista FC 2 a 1, en tanto, recordemos que Centenario de San José de la Esquina ya había eliminado a Godeken al derrotarlo por la mínima diferencia.

El Quillá y Ciclón Racing clasificaron a semifinales

El Tiburón y el Lagunero consiguieron su pasaje a la próxima ronda del torneo que organiza la Federación Santafesina de Fütbol. En el caso de los del Parque del Sur fue con goleada, en tanto que el cuadro albiceleste tuvo que resolver la cuestión en los tiros desde el punto penal.

En el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Náutico El Quillá derrotó por 4 a 0 al club Domingo Faustino Sarmiento y se metió en las Semifinales de la Copa Federación, torneo que supo conquistar 4 años atrás. Gastón Losa en dos oportunidades, Mauricio Paz y Sebastián Ingino fueron los autores de los goles para el equipo de Martín Mazzoni.

A su vez, en el Campo de Deporte 8 de Enero, Ciclón Racing empató 1 a 1 contra Unión Arroyo Seco con gol de Carlos Bogao en el rebote del penal por él ejecutado y contenido en primera instancia por el golero rival. Tras haber igualado en la Ida también, el vencedor de la serie de definía en los penales: Los de Carlos García ganaron 7 a 6 y obtuvieron el boleto a las Semis del certamen provincial.

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En barrio Guadalupe, Cicl&oacute;n Racing derrot&oacute; en los penales a Uni&oacute;n Arroyo Seco y sac&oacute; el boleto a la siguiente fase.

En barrio Guadalupe, Ciclón Racing derrotó en los penales a Unión Arroyo Seco y sacó el boleto a la siguiente fase.

En el otro cotejo que definía otro boleto a semifinales, Atlético Tostado se impuso por 2-1 como local ante Reconquista C.F. y lo eliminó del certamen regional. La figura del encuentro fue el atacante de Atlético Tostado Matías Cantadori, responsable de marcar el primer gol del partido y que consiguió la clasificación de su equipo a las semifinales.

Centenario de San José de la Esquina se hizo fuerte en la localidad de Gödeken, tras vencer por 1 a 0 como visitante, con el tanto de Gonzalo Verón, en el complemento, para poner ventajas definitivas en la serie. En el partido de ida, había sido empate 1 a 1, con los tantos de Lucas Gentiletti para Gödeken, mientras que Matías Lunari había empatado para Centenario en el estadio Juan Raymonda.

Tras haberse concretado los cruces de vuelta de cuartos de final, las semifinales de la Copa Federación, serán entre Náutico El Quillá con Atlético Tostado, y Centenario de San José de la Esquina lo hará frente a Ciclón Racing de Santa Fe.

Copa Federación El Quillá Ciclón Racing
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