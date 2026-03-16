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Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Marcelo Araujo falleció a los 78 años, luego de estar internado en Vicente López.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 10:37hs
Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

El ex relator de fútbol Marcelo Araujo murió este lunes a los 78 años luego de estar internado en el último tiempo en Vicente López.

Araujo tuvo una extensa trayectoria como periodista deportivo y se ganó el respeto y cariño de los fanáticos del fútbol por sus inolvidables relatos y su programa "Fútbol de Primera".

Marcelo Araujo, el relator que marcó un antes y un después en el fútbol

Durante más de una década fue el principal relator en los campeonatos de Primera División del fútbol argentino, conformando una inigualable dupla con otra leyenda del periodismo deportivo, como Enrique Macaya Márquez.

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Además, relató a la Selección argentina durante diversos Mundiales y Copas América.

Luego de unos años inactivo, volvió al relato entre 2009 y 2014 con Fútbol Para Todos, para luego retirarse de manera definitiva.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Araujo murió a las 2 de la madrugada, no habrá velorio y será cremado este martes en Chacarita a las 11 de la mañana.

Marcelo Araujo Vicente López Vicente López
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