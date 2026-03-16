Colón y una alarma física: cuatro lesiones musculares en cuatro partidos

Colón atraviesa un buen inicio en la Primera Nacional, pero las lesiones musculares comienzan a encender una señal de alerta en el plantel.

Más allá del buen arranque de Colón en la Primera Nacional, hay un dato que empieza a generar preocupación puertas adentro: las lesiones musculares.

En apenas cuatro partidos disputados en el campeonato, el equipo rojinegro ya suma cuatro futbolistas con problemas de este tipo, una situación que inevitablemente remite a lo ocurrido durante la temporada pasada, cuando el plantel también sufrió una larga lista de bajas físicas.

En aquel momento, el tema fue uno de los puntos más cuestionados del ciclo de Ariel Pereyra, ya que las reiteradas lesiones musculares condicionaron seriamente el rendimiento del equipo.

Las bajas que sufrió Medrán en Colón

En el presente torneo, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán también comenzó a padecer este inconveniente.

El caso más reciente es el de Conrado Ibarra, quien debió abandonar el partido ante Acassuso tras sufrir una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo. El futbolista arrastra una larga seguidilla de problemas físicos desde la temporada anterior.

Este lunes se le realizarán los estudios médicos correspondientes para determinar el grado de la lesión, aunque todo indica que estará ausente al menos en los próximos compromisos.

Otros tres casos recientes

Antes del encuentro ante Acassuso, el cuerpo técnico ya había sufrido otras bajas importantes. Leandro Allende estaba previsto como titular, pero una lesión muscular le impidió estar disponible, lo que permitió que Facundo Castet continúe en el once inicial.

Colón Acassuso Conrado Ibarra Conrado Ibarra se fue lesionado en el partido ante Acassuso y sería baja por varios partidos en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

A su vez, el equipo tampoco pudo contar con Julián Marcioni y Matías Godoy, ambos afectados por desgarros. En el caso de Marcioni, su ausencia se siente especialmente dentro de la estructura del equipo, ya que se trata de un jugador clave para el funcionamiento ofensivo que pretende Medrán.

Pensando en San Telmo

El plantel sabalero retomó este lunes los entrenamientos en el Predio 4 de Junio con la mente puesta en el próximo compromiso del campeonato.

Colón visitará a San Telmo el próximo domingo desde las 16 en la Isla Maciel, en un partido que puede ser importante para sostener el buen inicio en la Zona A.

Tanto Ibarra como Allende están prácticamente descartados para ese encuentro y también para el duelo posterior frente a Patronato.

En tanto, durante la semana el cuerpo técnico evaluará la evolución física de Marcioni y Godoy para determinar si alguno de los dos puede volver a estar a disposición.

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El buen inicio de Colón en el torneo marca un contraste claro con la temporada pasada. Sin embargo, la repetición de lesiones musculares en el plantel vuelve a instalar un tema sensible.

Con un campeonato largo por delante, la capacidad del equipo para sostener físicamente a sus jugadores será un factor determinante para mantener la proyección que hoy entusiasma al mundo sabalero.