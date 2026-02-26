Uno Santa Fe | Ovación | Comesaña

Jornada negra para Ugo Carabelli, Comesaña Y Navone en Santiago

Día dificil para los argentinos: Ugo Carabelli, Comesaña y Navone quedaron eliminados en octavos del ATP 250 chileno.

26 de febrero 2026 · 09:55hs
Jornada negra para Ugo Carabelli, Comesaña Y Navone en Santiago

El ATP de Santiago dejó un miércoles adverso para la Legión. Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone fueron eliminados en octavos de final, en una jornada que expuso fragilidades en momentos de presión y condiciona su proyección inmediata en el ranking.

El primero en despedirse fue Camilo Ugo Carabelli, quien no logró sostener la intensidad desde el fondo ante el alemán Yannick Hanfmann. El europeo impuso profundidad con su drive y capitalizó tres quiebres decisivos para sellar el 6-4 y 6-3. La derrota impacta en la defensa de puntos del argentino, que había alcanzado semifinales en la edición anterior.

Comesaña y la deuda pendiente

El marplatense Francisco Comesaña cayó frente al italiano Andrea Pellegrino en un duelo cambiante y de alta exigencia física: 6-7 (3), 7-6 (2) y 6-3. Comesaña sufrió cuatro quiebres y nunca logró administrar ventajas en los intercambios largos. La derrota agrava su balance en la gira, donde debía defender una cantidad significativa de puntos y no encontró regularidad en el polvo de ladrillo. En términos estadísticos, su porcentaje de primeros saques y la efectividad con el segundo servicio resultaron insuficientes para sostener la presión en los games decisivos.

Navone no pudo ante Darderi

Por su parte, Mariano Navone ofreció resistencia ante el ítalo-argentino Luciano Darderi, pero terminó cediendo por 6-3, 3-6 y 6-4. Navone mostró solidez en el segundo parcial, con mayor agresividad en la devolución y mejores transiciones hacia la red, aunque en el set definitivo volvió a padecer la potencia y la convicción del rival en puntos de quiebre.

Darderi, instalado en el mejor ranking de su carrera, ratificó su crecimiento competitivo y dejó sin representantes argentinos el cuadro del certamen chileno, que marca el cierre de la exigente gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

