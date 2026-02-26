Jornada negra para Ugo Carabelli, Comesaña Y Navone en Santiago

El ATP de Santiago dejó un miércoles adverso para la Legión. Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Mariano Navone fueron eliminados en octavos de final , en una jornada que expuso fragilidades en momentos de presión y condiciona su proyección inmediata en el ranking.

El primero en despedirse fue Camilo Ugo Carabelli , quien no logró sostener la intensidad desde el fondo ante el alemán Yannick Hanfmann. El europeo impuso profundidad con su drive y capitalizó tres quiebres decisivos para sellar el 6-4 y 6-3. La derrota impacta en la defensa de puntos del argentino, que había alcanzado semifinales en la edición anterior.

Comesaña y la deuda pendiente

El marplatense Francisco Comesaña cayó frente al italiano Andrea Pellegrino en un duelo cambiante y de alta exigencia física: 6-7 (3), 7-6 (2) y 6-3. Comesaña sufrió cuatro quiebres y nunca logró administrar ventajas en los intercambios largos. La derrota agrava su balance en la gira, donde debía defender una cantidad significativa de puntos y no encontró regularidad en el polvo de ladrillo. En términos estadísticos, su porcentaje de primeros saques y la efectividad con el segundo servicio resultaron insuficientes para sostener la presión en los games decisivos.

Navone no pudo ante Darderi

Por su parte, Mariano Navone ofreció resistencia ante el ítalo-argentino Luciano Darderi, pero terminó cediendo por 6-3, 3-6 y 6-4. Navone mostró solidez en el segundo parcial, con mayor agresividad en la devolución y mejores transiciones hacia la red, aunque en el set definitivo volvió a padecer la potencia y la convicción del rival en puntos de quiebre.

Darderi, instalado en el mejor ranking de su carrera, ratificó su crecimiento competitivo y dejó sin representantes argentinos el cuadro del certamen chileno, que marca el cierre de la exigente gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.