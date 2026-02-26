Estudiantes de Río Cuarto y Huracán, protagonizarán un duelo de urgencias en el Candini

El León del Imperio recibe a Huracán por la fecha 7 del Apertura en Río Cuarto, con realidades apremiantes y necesidad de puntos.

Estudiantes de Río Cuarto enfrentará este jueves a Club Atlético Huracán desde las 19.30 en el Estadio Antonio Candini , por la séptima jornada del Torneo Apertura . Ambos equipos llegan con la obligación de corregir falencias estructurales y sumar para no comprometer su horizonte inmediato.

El conjunto cordobés transita un inicio complejo en su regreso a la máxima categoría. Le cuesta sostener intensidad en bloque medio y carece de peso ofensivo en el área rival , síntomas que explican su magro caudal de puntos. La falta de sincronización en las coberturas laterales y las pérdidas en salida lo han dejado expuesto.

Contexto y ajustes tácticos

El equipo conducido por Iván Delfino buscará mayor equilibrio entre líneas, con laterales menos profundos y un mediocampo que priorice la contención antes que el vértigo. La premisa será achicar espacios y evitar transiciones defensivas largas, un déficit recurrente en las primeras fechas.

Enfrente estará el Globo de Diego Martínez, que todavía no logra replicar fuera de casa la solidez mostrada en Parque Patricios. Huracán necesita mayor claridad en la circulación interior y precisión en el pase final para capitalizar la movilidad de sus atacantes.

Probables formaciones

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Tomás Olmos, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino.

Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, Alejandro Martínez; Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Datos del partido