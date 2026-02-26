Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Cristian Garato de 17 años se impuso en la tercera ventana de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda. Los Cascarudos se impusieron en la categoría equipos

Con notable éxito y una impecable organización, se realizó la tercera y última ventana de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda para aficionados. Hubo c ompetidores individuales y equipos que unieron la capital provincial con la costanera corondina en 48 kilómetros de desafío. Con esta tercera ventana, se cerró una primera edición histórica, reafirmando el vínculo entre el río y una de las pruebas más emblemáticas del deporte santafesino.

La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda para nadadores aficionados cerró una edición inaugural que ya se ganó un lugar en el calendario internacional de aguas abiertas. En esta oportunidad participaron 65 nadadores: 21 lo hicieron en la categoría individual y 11 equipos —integrados por cuatro integrantes cada uno— asumieron el desafío en formato colectivo.

Todos buscaron completar el emblemático trayecto que une las ciudades de Santa Fe y Coronda, replicando el espíritu de la tradicional competencia, aunque bajo una modalidad amateur. La largada se realizó desde el parador de Piedras Blancas y la llegada fue en la costanera de Coronda, frente al palco oficial.

El recorrido fue idéntico al de las ventanas anteriores, con una distancia aproximada de 48 kilómetros. En esta oportunidad no hubo paso por el Vado ni por la ciudad de Santa Fe. El joven nadador sanjavierino Cristian Garato, de 17 años, representante del Club Atlético Unión de Santa Fe, se quedó con el primer puesto en la tradicional travesía de aguas abiertas Santa Fe – Coronda en la categoría aficionados.

El joven sanjavierino completó el recorrido con un tiempo de 8 horas 4 minutos 15 segundos. El segundo lugar fue para Lola Merlo, nadadora de la provincia de Entre Ríos, quien también cumplió una destacada actuación en la competencia, y utilizó un tiempo de 8 horas 9 minutos 27 segundos. En la tercera posición quedó el mendocino Jorge Masnu Lardet de 46 años, cuarto fue Jorge Daniel Bilik de Buenos Aires, y quinto quedó Patricio Dottavio de Buenos Aires de 54 años.

image Un nadador sanjavierino ganó la travesía Santa Fe–Coronda para aficionados.

Más atrás arribaron Francisco Castellazzi de Buenos Aires, Alessandra Penariol Melo de Bahía (Brasil), Lisandro Guerrieri de Buenos Aires, Jorge Alberto Trossero de Santa Fe, Alejo Hernández de Buenos Aires, Maximiliano Sebastián Collomb de Neuquén y Morena López Córdoba de Santa Fe.

Por otra parte, en la modalidad postas, el equipo sanjavierino Los Cascarudos también se quedó con el primer lugar. El grupo está integrado por Benjamín Arredondo, Claudio Mendoza, Carlos Ríos y Omar Mendoza, quienes lograron una gran performance en la prueba. Emplearon un tiempo de 8 horas 16 segundos. En la segunda posición quedó Sitas Women de Buenos Aires, integrado por Carla Roxana Rivet, Carolina Thomsen, Silvia De la Calle y Romina Velázquez con 8 horas 18 minutos 54 segundos.

Los Tiburones de Santa Fe, con un registro de 8 horas 47 minutos 18 segundos, ocuparon la tercera ubicación. El grupo estuvo integrado por Rodolfo Doldán, Hernán Artaza, Sergio De Marchi y Gustavo Dangelo. El equipo denominado Cero Positivo quedó cuarto con 8 horas 50 minutos 28 segundos. Estuvo integrado por Constanza Spinozzi de Santa Fe, Mauricio Gatica de Entre Ríos, Lucas Bailo y Joan David Alegre de Santa Fe.