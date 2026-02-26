Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV se medirá con Cobras de Brasil, el sábado 28 a las 18.30, en Santa Fe Rugby Club

26 de febrero 2026 · 09:45hs
Capibaras XV jugará el próximo sábado 28 a las 18.30 en Sauce Viejo.

El Súper Rugby Américas 2026 tendrá este viernes 27 y sábado 28 su segunda fecha. Con cruce de ganadores y el primer clásico del torneo, se disputará la segunda fecha del Súper Rugby Américas 2026 a partir del viernes a las 20 horas. El sábado tendrá tres encuentros, a las 15hs, 18:30hs y 20:30hs, cuando cierre la fecha con el ya clásico entre Pampas y Dogos XV. Todo arranca en el Estadio Charrúa el viernes a partir de las 20 horas donde Tarucas buscará alargar su invicto del torneo ante el último campeón.

Capibaras XV se presenta en Santa Fe Rugby Club

El éxito de Capibaras en su debut en el torneo, el sábado al derrotar a Peñarol Rugby 34-7, fue tanto en el campo de juego como en las tribunas, que presentaron un lleno muy celebrado por todos.

El equipo del Litoral argentino, comprendiendo las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, dividirá sus partidos entre la base central del equipo en el Hipódromo de Rosario, Santa Fe Rugby (dos partidos) y Paraná (un partido).

Los organizadores tomaron nota de la enorme cantidad de público que se acercó al Hipódromo el sábado y habrá tribunas para seis mil espectadores este sábado cuando enfrenten a un envalentonado Cobras Brasil Rugby.

Los brasileros, qué por una huelga en Argentina, debieron postergar hasta el lunes su debut ante Dogos XV, se quedaron en el país y desde la Docta viajarán hacia la sede del próximo partido.

En Córdoba demostraron una enorme mejoría respecto al año pasado y rápidamente el ex Springbok Rosko Specman se convirtió en un favorito del público.

La franquicia litoraleña buscará repetir ante Cobras de Brasil lo hecho ante Peñarol de Uruguay.

La franquicia litoraleña buscará repetir ante Cobras de Brasil lo hecho ante Peñarol de Uruguay.

Será el primer enfrentamiento entre ambas franquicias y el referí será Simón Larrubia, quien ha dirigido doce partidos previos. Lo asistirán Nicolás Cotic y Juan Maio.

Más cruces por el Súper Rugby Américas

La casa del Carbonero es siempre complicada para quien la visita. De hecho, tras perder en el partido inaugural de la Superliga Americana de Rugby 2020 (ante Selknam Rugby), solo perdió siete veces más en 35 partidos, dándole casi un 80% de triunfos en casa.

A partir de las obras que se están llevando a cabo en el Centro de Alto Rendimiento (CARR) en La Reina, donde se están construyendo tribunas, Selknam Rugby deberá jugar todos sus partidos como anfitrión en el St. George’s College, en la zona Vitacura de Santiago. A partir de las 15 horas, el amplio predio recibirá a la creciente cantidad de simpatizantes de Selknam Rugby, equipo que debe revertir su derrota en el debut en Tucumán. Recibirá a Yacaré XV, que también tuvo un traspié en el comienzo, cayendo en casa ante Pampas. Para dirimir esta paridad estará Pablo Deluca, que conducirá su partido número dieciocho en la historia del torneo.

El Club Atlético San Isidro recibirá por sexta vez a la franquicia cordobesa, con la esperanza de finalmente poder celebrar el primer triunfo de Pampas en casa ante Dogos XV. Pampas tuvo un buen debut en Asunción y traerá ese envión positivo, mientras que en casa, Dogos XV debió trabajar mucho para derrotar a un mejorado Cobras.

Como buen clásico, es un partido aparte. Y el ganador podrá mantener una fecha más el invicto. El referí será Tomás Bertazza, en su segundo partido de la temporada y 24º en el torneo (sólo detrás de los 27 de Damián Schneider que está en Europa donde participará del Seis Naciones).

Súper Rugby Américas 2026 - Segunda fecha

Viernes 27/2, a las 20hs

Peñarol Rugby – Tarucas – Referee: Gonzalo de Achával.

Sábado 28/2, a las 15hs

Selknam Rugby – Yacaré XV – Referee: Pablo Deluca.

Sábado 28/2, a las 18:30hs

Capibaras XV – Cobras Brasil Rugby – Referee: Simón Larrubia.

Sábado 28/2, a las 20:30

Pampas – Dogos XV – Referee: Tomás Bertazza.

