La Fundación Tercer Tiempo puso manos a la obras en Santa Fe

La Fundación Tercer Tiempo trabaja con el rugby como herramienta de inserción social, y ahora fue el turno de la Unidad Penitenciaria 2 de Las Flores

26 de febrero 2026 · 09:29hs
La Fundación Tercer Tiempo comenzó a llevar el rugby a la Unidad 2 de Las Flores.

Las acciones que son loables merecen darse a conocer. El deporte, el rugby y gente de buen corazón llevan adelante una gran tarea. Se trata de la Fundación Tercer Tiempo que trabaja con el rugby como herramienta de inserción social. A partir del deporte buscan establecer vínculos que permitan un acompañamiento profesional, con el objetivo de trabajar junto a las personas que recuperan la libertad. En la actualidad la entidad trabaja en las cárceles de la provincia de Santa Fe. Ahora llegó el turno de Las Flores 2, para que allí también todos tengan segundas oportunidades para la vida en libertad.

La Fundación Tercer Tiempo trabaja en la cárcel de Las Flores

El rugby regresó a la Unidad Penitenciara 2 de la ciudad de Santa Fe, denominada comúnmente como cárcel de Las Flores, y que se encuentra emplazada en la avenida Blas Parera 8800 en el norte de nuestra capital. Esta semana la Fundación Tercer Tiempo inició un nuevo desafío, ya que comenzaron con los entrenamientos en el penal de la capital provincial.

El trabajo de la Fundación Tercer Tiempo se inició en las cárceles del sur de la provincia de Santa Fe. Cuentan con un espacio extramuros en la ciudad de Rosario donde formaron un equipo con quienes recuperaron su libertad que se llaman los Gladiadores. A partir del deporte pudieron establecer vínculos que permiten mediante el acompañamiento profesional, ya que cuentan con psicólogo, psicóloga social y trabajadora social, trabajar junto a las personas que recuperan la libertad espacios de capacitación en oficio y emprendimientos productivos.

Fernando Benítez le dijo a UNO Santa Fe como fueron los comienzos de la Fundación. "Nosotros venimos trabajando en el sur, centro de la provincia, y nos quedaba pendiente el centro-norte de Santa Fe y el resto para el norte de la provincia. Siempre fue un desafío la cárcel de Las Flores, y bueno, pudimos hacerlo gracias a que tuvimos reuniones con el Servicio penitenciario, y en esta ocasión, todos los dispositivos que tenemos, estamos siendo acompañados por el ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, la ministra es Victoria Tejeda, y hay un programa que depende de ese ministerio, que es el reintegrarse".

En los patios de la c&aacute;rcel de Las Flores, la Fundaci&oacute;n Tercer Tiempo, busca reinsertar a los detenidos en la sociedad. &nbsp;

A cerca del objetivo, el representante de la Fundación Tercer Tiempo manifestó que "El objetivo de ese programa es poder acompañar a las personas que están en el último período de cumplimiento de la pena para, cuando recuperen la libertad, poder seguir acompañándolo con las organizaciones que trabajan en el en contexto de encierro, a los fines de evitar que vuelvan a cometer alguna reiteración en el delito".

Destacó que "El número de internos que tenemos por el momento en la Unidad de las Flores son 30. Obedece más a una cuestión de seguridad, porque nosotros tenemos un equipo que puede tener mayor cantidad de internos en ese lugar. Y los días que hacemos las prácticas en principio van a ser los martes y los días viernes, por la tarde, en la unidad".

Los objetivos de la Fundación Tercer Tiempo

La institución surgió a partir de un grupo de personas que estaban vinculadas al deporte. El primer contacto que tuvieron en unidad penitenciaria fue hace más de 10 años en Rosario. A partir de allí empezaron a incorporar el trabajo con internos de una unidad primero y luego fueron extendiendo a otras como la ubicada en la ciudad de Coronda.

"Todos los equipos de profes que van a las unidades están siempre acompañados por un grupo de profesionales. Puede ser trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogos sociales. Y la intención de esto es poder empezar a construir un vínculo con esas personas que están privadas de la libertad, pero también con su entorno. En ese caso, cuando me refiero a entorno, a madre, padre, parejas, hijos. Y poder hacer un trabajo mucho más integral que tiene que ver más con esta situación de acompañamiento al núcleo familiar" expresó Benítez.

Vinculado fuertemente a Old Resian, prestigiosa entidad afiliada a la Unión de Rugby de Rosario, Fernando fue claro al resaltar que "Nosotros entendemos que las personas tienen que entender por qué están cumpliendo la pena, por qué están en un contexto de encierro, porque claramente cometieron un hecho en el cual como sociedad los sancionamos y que al cumplir esa pena tienen que tener las herramientas para poder insertarse en la sociedad. Así que esa es la idea de nuestro trabajo".

