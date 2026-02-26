Hallaron en el río el cuerpo sin vida del empresario de Reconquista Marcelo Boschi Fue en las primeras horas de este jueves. El hallazgo se produjo en el marco del rastrillaje para dar con el empresario desaparecido 26 de febrero 2026 · 10:25hs

gentileza La lancha apareció a la deriva

En las primeras horas de este jueves, alrededor de las 7, personal policial encontró el cuerpo sin vida del empresario Marcelo Boschi en la zona conocida como El Timbó Quemado, a unos 15 minutos de navegación aguas abajo de Puerto Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

marcelo boschi Marcelo Boschi, el empresario desaparecido gentileza La embarcación de Boschi había sido localizada previamente a unos 25 minutos de navegación, pero aguas arriba del sitio donde finalmente apareció el cuerpo. De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, no se descarta que la diferencia en la ubicación responda al desplazamiento natural que puede experimentar un cuerpo tras permanecer varias horas en el agua, producto de la corriente.

El cuerpo fue encontrado por efectivos que participaban del rastrillaje fluvial y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes. En paralelo, se intentaba establecer contacto con la Prefectura Naval Argentina para que intervenga formalmente en el procedimiento y continúe con las actuaciones de rigor.