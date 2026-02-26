El seleccionado argentino juvenil Los Pumitas volvió a concentrarse en Mar del Plata hasta el 7 de marzo y disputará cuatro partidos ante equipos de Primera e Intermedia. El head coach, Nicolás Fernández Miranda, remarcó la importancia de estos amistosos para empezar a definir el plantel que afrontará el Rugby Championship y el Mundial. Entre los jugadores convocados hay cuatro chicos que pertenecen a clubes de la Unión Santafesina de Rugby.
Los Pumitas continúan con la preparación para el Mundial M20
Con cuatro jugadores santafesinos, el seleccionado nacional M20 realizará una concentración nacional hasta el 7 de marzo en Mar del Plata
Por Ovación
Continúa la preparación del Seleccionado M20
Tras la reciente Concentración Nacional en Paraná, Los Pumitas continuarán con la puesta a punto en Mar del Plata, donde trabajarán en las instalaciones de Sporting y Mar del Plata RC, hasta el 7 de marzo.
El eje de la nueva concentración que contará con 44 jugadores estará puesto en la competencia: el viernes 28 de febrero, en Comercial, el seleccionado juvenil se medirá con la Intermedia y la Primera del CASI, mientras que el 7 de marzo, en Universitario, enfrentará a Los Cardos de Tandil y a Universitario de Mar del Plata.
“El objetivo es profundizar lo que hicimos en Paraná y empezar a trabajar realmente como equipo”, explicó el head coach Nicolás Fernández Miranda. Y agregó: “Van a ser cuatro partidos muy desafiantes y buenos para el equipo. La idea es competir y llevar a la cancha todo lo que venimos entrenando, pensando en el Rugby Championship y el Mundial”.
El entrenador también destacó que comenzarán a delinear la lista definitiva para ambos torneos. En mayo, en sede a confirmar, será el Rugby Championship donde se medirán con los tres equipos que forman parte del certamen: Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Y del 27 de junio al 18 de julio se disputará el Mundial juvenil en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. Argentina, medalla de bronce en la edición 2025 de Italia, integra el grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
Por la Unión Santafesina de Rugby fueron citados: el segunda línea Bautista Benavidez (Santa Fe Rugby), Agustín Ponzio (CRAI), Federico Narváez (CRAR de Rafaela) y Pietro Croce (Cha Roga). En tanto, por la Unión Entrerriana de Rugby lo harán Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná) y Franco Marizza (Paraná Rowing Club).