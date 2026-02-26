Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas continúan con la preparación para el Mundial M20

Con cuatro jugadores santafesinos, el seleccionado nacional M20 realizará una concentración nacional hasta el 7 de marzo en Mar del Plata

26 de febrero 2026 · 09:20hs
El segunda línea de Santa Fe RC, Bautista Benavídez, estará con Los Pumitas en Mar del Plata.

El seleccionado argentino juvenil Los Pumitas volvió a concentrarse en Mar del Plata hasta el 7 de marzo y disputará cuatro partidos ante equipos de Primera e Intermedia. El head coach, Nicolás Fernández Miranda, remarcó la importancia de estos amistosos para empezar a definir el plantel que afrontará el Rugby Championship y el Mundial. Entre los jugadores convocados hay cuatro chicos que pertenecen a clubes de la Unión Santafesina de Rugby.

Tras la reciente Concentración Nacional en Paraná, Los Pumitas continuarán con la puesta a punto en Mar del Plata, donde trabajarán en las instalaciones de Sporting y Mar del Plata RC, hasta el 7 de marzo.

El eje de la nueva concentración que contará con 44 jugadores estará puesto en la competencia: el viernes 28 de febrero, en Comercial, el seleccionado juvenil se medirá con la Intermedia y la Primera del CASI, mientras que el 7 de marzo, en Universitario, enfrentará a Los Cardos de Tandil y a Universitario de Mar del Plata.

“El objetivo es profundizar lo que hicimos en Paraná y empezar a trabajar realmente como equipo”, explicó el head coach Nicolás Fernández Miranda. Y agregó: “Van a ser cuatro partidos muy desafiantes y buenos para el equipo. La idea es competir y llevar a la cancha todo lo que venimos entrenando, pensando en el Rugby Championship y el Mundial”.

El head coach, Nicolás Fernández Miranda, destacó la importancia de esta concentración en la ciudad balnearia.

El entrenador también destacó que comenzarán a delinear la lista definitiva para ambos torneos. En mayo, en sede a confirmar, será el Rugby Championship donde se medirán con los tres equipos que forman parte del certamen: Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Y del 27 de junio al 18 de julio se disputará el Mundial juvenil en Georgia, precisamente en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi. Argentina, medalla de bronce en la edición 2025 de Italia, integra el grupo C junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Por la Unión Santafesina de Rugby fueron citados: el segunda línea Bautista Benavidez (Santa Fe Rugby), Agustín Ponzio (CRAI), Federico Narváez (CRAR de Rafaela) y Pietro Croce (Cha Roga). En tanto, por la Unión Entrerriana de Rugby lo harán Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná) y Franco Marizza (Paraná Rowing Club).

