El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumple 90 años de vida y por ello se llevan adelante una serie de actividades que tendrán su punto culmine el próximo viernes 27 de febrero en su sede ubicada a la vera del Puente Oroño. La prestigiosa entidad deportiva santafesina tendrá un papel preponderante en los Juegos Suramericanos 2026.

El viernes 27 desde las 19 se realizará el acto central por los 90 años del club. A partir de las 20 habrá una mesa náutica. Un espacio de encuentro y diálogo con destacados referentes del ámbito náutico nacional, donde se abordarán temas vinculados al desarrollo de la actividad, la formación deportiva, la infraestructura y el futuro de la náutica en la región.

"El club cumple 90 años de vida, es una institución que ha trascendido los límites de la ciudad. No solamente desde lo deportivo, sino también desde lo social y lo cultural. Así que es una gran celebración la que tenemos que hacer y para eso tenemos preparados una serie de actividades acorde a la fecha que cumplimos" expresó Hugo Courault.

La máxima autoridad del YCSF aseguró que "Algo que va a ser central y está previsto para el viernes 27, a las 19, se realizará lo que denominamos mesa náutica. La cual es abierta para toda la gente que le interesa el tema. Allí vamos a contar con la presencia de campeones olímpicos, regatistas internacionales, un arquitecto naval de gran trayectoria y un campeón mundial de motonáutica".

El comodoro explicó que "Finalizaremos el sábado 28 con una fiesta de cierre acá en las instalaciones del club. La idea es abrir las puertas de la institución para que aquella persona que quiera venir a observarlo puede venir. Estamos emplazados en un lugar emblemático, y en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido, por lo que estamos llegando a unos 440 socios".

image El intendente Poletti destacó la importancia de esta entidad deportiva emblemática de la ciudad.

"Prácticamente no tenemos más lugar para recepcionar embarcaciones náuticas deportivas, de motonáutica y lanchas, y para ello estamos pensando ampliar las instalaciones. Es decir, que tenemos gente que se quiere asociar, que quiere venir pero estamos un poco limitados. Incluso en lo que refiere a las amarras en el río también" destacó el dirigente náutico.

Además contó que "La gente se ha acercado mucho en relación a lo que tiene que ver con la laguna Setúbal, no solamente con nuestra institución. Hay nuevas modalidades de navegación, como las tablas, y otras modernas que han surgido, y se están imponiendo en el mundo, por lo que también era de esperar que lleguen a nuestra zona, y es una de las próximas actividades que vamos a estar comenzando a enseñar en el club".

La mesa náutica estará conformada por los siguientes expositores: Vanina Martínez (regatista con tripulación femenina), Carlos Medone (piloto motonáutica offshore), Diego Baialardo (regatista internacional), Daniel Pagliettini (piloto de motonáutica y constructor de embarcaciones deportivas), Lauro Minuet (arquitecto naval) y Santiago Lange (regatista internacional y campeón olímpico).