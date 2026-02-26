Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bruno Amiconi dirigirá el partido entre Colón y Ferro

El sábado a las 20.30 Colón recibirá a Ferro en el estadio Brigadier López y el árbitro designado para este cotejo es Bruno Amiconi

26 de febrero 2026 · 10:56hs
Bruno Amiconi fue designado para dirigir el partido entre Colón y Ferro.

Bruno Amiconi fue designado para dirigir el partido entre Colón y Ferro.

Por la 3° fecha del Torneo de la Primera Nacional, Colón recibirá a Ferro en el estadio Brigadier López desde las 20.30 y el partido será dirigido por Bruno Amiconi.

El árbitro mencionado, estará acompañado por los asistentes José Castelli y Erik Grunmann, mientras que Leandro Billanueva se desempeñará como cuarto árbitro.

El historial de Colón con Amiconi

Bruno Amiconi dirigió a Colón en cuatro ocasiones, con saldo negativo, que incluye una victoria, un empate y dos derrotas. La primera vez fue en el Torneo 2025 en lo que fue triunfo como local del Sabalero ante Nueva Chicago por 2-1.

Luego llegarían las derrotas en condición de visitante ante Chacarita por 3-2 y contra Deportivo Morón 1-0. En tanto que la última vez que dirigió a Colón fue en el empate 1-1 frente a Chacarita en Santa Fe.

En ese encuentro, debutó Ezequiel Medrán como DT de Colón. De esta manera, si bien Colón tiene un historial negativo, como local no perdió con el arbitraje de Amiconi.

