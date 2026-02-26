Racing recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave

La Academia juega en Avellaneda ante Independiente Rivadavia por la fecha 7 del Apertura, con puntos decisivos en la Zona B.

Racing Club será anfitrión de Independiente Rivadavia este jueves desde las 17.15 en el Estadio Presidente Perón , por la séptima jornada del Torneo Apertura . La Academia busca consolidar su levantada futbolística , mientras que el conjunto mendocino pretende ratificar su condición de protagonista.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con mejores sensaciones tras ajustar su andamiaje táctico y recuperar intensidad en la presión tras pérdida. Racing necesita sostener agresividad en campo rival y mejorar la eficacia en el último tercio , una deuda que le impidió capitalizar pasajes de dominio en fechas anteriores.

Ajustes y funcionamiento

Costas evalúa variantes en la última línea para reforzar la solidez en los duelos individuales y optimizar la salida limpia desde el fondo. La circulación por dentro, con volantes de buen pie, será clave para romper el bloque medio que propondrá la visita.

Enfrente estará el equipo de Alfredo Berti, líder de la Zona B y con uno de los ataques más productivos del campeonato. Independiente Rivadavia ha mostrado una estructura flexible: puede replegar en 5-3-2 sin balón y mutar a un 3-4-3 punzante en transición ofensiva, explotando la velocidad de sus extremos.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez o Matías Zaracho, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido

Hora: 17.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Gastón Monsón Brizuela