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Jornada positiva para los equipos argentinos de waterpolo en Rosario

La selección Argentina de waterpolo masculina se impuso a Colombia por 17 a 10, mientras que las mujeres doblegaron a las cafeteras y las peruanas.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 08:14hs
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Con el santafesino Nicolás Fernández

Con el santafesino Nicolás Fernández, Argentina venció a Colombia por 17 a 10.

Los seleccionados argentinos de polo acuático tuvieron una jornada perfecta en el Centro Acuático de Rosario, donde ambos equipos (el femenino y el masculino) consiguieron contundentes triunfos ante Colombia y Perú, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos – Santa Fe 2026.

El seleccionado femenino abrió la jornada con una victoria por 17-11 frente a Colombia. Las argentinas tuvieron que afrontar un comienzo parejo, con el conjunto colombiano imponiéndose 5-4 al cabo del primer período. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente y pasó a dominar el encuentro: ganó 3-2 el segundo cuarto, 5-1 el tercero y volvió a imponerse 5-3 en el último período para quedarse con el triunfo.

Entre las jugadoras albicelestes se destacaron Daniela Marín, Daniela Vargas y Carolina Ortega, que aportaron al goleo del equipo en una actuación que permitió revertir el inicio adverso y cerrar el partido con una diferencia de seis goles.

Por la tarde, el seleccionado masculino también superó a Colombia, en este caso por 17-10. Argentina tomó rápidamente el control del marcador, con una ventaja de 4-2 en el primer período, y luego amplió la diferencia con parciales de 2-2, 6-3 y 5-3 para sellar una victoria clara.

Nahuel Leona y Tomás Echenique fueron dos de los principales protagonistas ofensivos del conjunto argentino, mientras que Ignacio Setti, Esteban Corsi y Carlos Camnasio también contribuyeron al goleo.

La tercera presentación argentina de la jornada volvió a tener como protagonista al seleccionado femenino, que cerró el día con una contundente victoria por 24-5 sobre Perú. Después de un primer cuarto favorable por 5-1, las argentinas aumentaron progresivamente la diferencia: 6-2 en el segundo período, 9-1 en el tercero y 4-1 en el último.

En este encuentro se destacó especialmente Isabella Mastronardi, autora de cinco goles, mientras que María Sol Canda y Julieta Auliel aportaron cuatro y cinco tantos, respectivamente. También tuvieron una participación destacada Manuela Tamagnone, con tres goles, y Carla Celeste Comba, con uno.

Síntesis de waterpolo: Argentina 17-Colombia 10

Argentina: Nicolás Fernández, Ramiro Veich, Tomás Galimberti, Tomás Tilatti, Nahuel Leona, Tomás Echenique, Ignacio Setti, Guido Poggi, Carlos Camnasio, Esteban Corsi (c), Teo Soler, Octavio Salas, Ignacio Lucero y Lautaro Camino. DT: Carlos Camnasio.

Colombia: Camilo Camacho, Juan José Zuluaga, Juan Hernández, Camilo Castillo, Santiago Cuervo, Sebastián Muñoz, Juan Vallejo, Juan Carlo López, Sebastián Rendon, Mateo Martínez, Simón Buitrago, Carlos Sánchez, Tomás Gil y Alejandro Saldarriaga.

Goles:

Argentina: Carlos Camnasio, Esteban Corsi, Nahuel Leona, Tomás Echenique (1C); Carlos Camnasio (2C); Esteban Corsi, Carlos Camnasio, Tomás Galimberti, Nahuel Leona, Tomás Echenique, Tomás Tilatti (3C); Ignacio Setti 3, Carlos Camnasio, Tomás Tilatti (4C).

Colombia: Juan José Zuluaga, Santiago Cuervo (1C); Juan Vallejo 2 (2C); Simón Buitrago 2, Juan Vallejo (3C); Sebastián Muñoz 2, Juan José Zuluaga (4C).

Árbitros: Lyle Brooks (Canadá) y Ernesto Toledo (Cuba)

Cancha: Centro Acuático de Rosario

argentinos Rosario waterpolo
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