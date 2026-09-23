Milei vuelve a la ONU con un fuerte reclamo por Malvinas y un mensaje sobre Estados Unidos

El mandatario participará de la Asamblea General tras reunirse con Marco Rubio y compartir una actividad con Donald Trump

El presidente Javier Milei expondrá este miércoles ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas , en Nueva York, donde volverá a colocar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas entre los ejes centrales de su mensaje. La presentación se dará pocos días después de que el Gobierno endureciera las sanciones contra empresas que desarrollan actividades consideradas ilegales en el área del Atlántico Sur .

El mandatario arribó a Estados Unidos el lunes acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno . Su discurso está previsto para las 12 (hora argentina) y fue elaborado junto a su principal asesor, Santiago Caputo . Según el cronograma oficial, hablará después del presidente de Estonia, Alar Karis .

Será la tercera vez que Milei tome la palabra ante la ONU como jefe de Estado. En esta ocasión, volverá a insistir con la posición argentina sobre Malvinas, en un contexto de renovadas fricciones diplomáticas con el Reino Unido.

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El año pasado, durante su intervención ante el organismo internacional, el presidente cuestionó la persistencia de situaciones coloniales en el mundo y convocó a las autoridades británicas a “reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065”.

En la misma línea, en su discurso de 2024 había señalado: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en relación con las Islas Malvinas”.

En paralelo a su participación en la Asamblea, Milei mantuvo una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien destacó públicamente el vínculo entre ambos países. “Me complace ver al presidente de Argentina. Nuestra relación bilateral es sólida, y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura”, escribió el funcionario en su cuenta de X tras el encuentro.

La reunión volvió a exhibir la cercanía política entre Buenos Aires y Washington, especialmente en áreas vinculadas a energía, recursos estratégicos y seguridad regional.

Antes de ese encuentro, Milei también participó junto al presidente estadounidense Donald Trump de una sesión extraordinaria del programa Escudo de las Américas (Shield of the Americas), desarrollada en una de las salas de la ONU. La iniciativa, impulsada por la administración republicana, busca coordinar acciones contra organizaciones narcocriminales que, según Washington, mantienen vínculos con China e Irán.

Trump permaneció unos 15 minutos en la actividad y brindó una breve exposición de cinco minutos. Lo acompañaron Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el representante comercial Jamieson Greer y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. Durante su intervención, el mandatario estadounidense hizo referencia a la situación política argentina y afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”.