En el Invencible de Santa Fe, Argentina arrancó con firmeza en el handball masculino al imponerse con un triunfo a Paraguay por 27 a 17.

Los Gladiadores comenzaron con victoria en los Juegos Suramericanos. ,Los Gladiadores vencieron a Paraguay en el arranque de los Odesur)}" title="{altText(

En la jornada inaugural del torneo de balonmano masculino de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Selección Argentina (Los Gladiadores) impuso su categoría y autoridad para derrotar a su par de Paraguay por un contundente 27 a 17. El encuentro, correspondiente a la fase preliminar (Round Robin), se disputó a estadio lleno con arbitraje de la dupla brasileña Correa/Correa.

Argentina se impuso con claridad frente al conjunto guaraní 27:17 por la primera fecha de los Juegos Suramericanos. En una competencia que se celebra en el formato de todos contra todos mañana a las 19:30hs jugará su segundo duelo ante Brasil.

Dos días después de la medalla dorada conseguida por La Garra, Los Gladiadores comenzaron su camino en la 13° edición de los Juegos Suramericanos que se disputan hasta el sábado en Santa Fe. Al igual que la Selección Femenina, el equipo tiene como gran objetivo más allá de subirse a lo más alto del podio asegurar un lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El equipo al mando de Rodolfo Jung no dejó dudas en su debut superando a Paraguay con gran contundencia, marcando el ritmo del partido durante los sesenta minutos. En los otros dos duelos de la jornada, Brasil derrotó a Uruguay 29:20 y Chile a Perú 40:21.

Pedro Martínez y Pablo Minguez, con 4 tantos cada uno, fueron los máximos goleadores de una Selección que sacó la diferencia en el primer tiempo, 16:9, aprovechando los errores de Paraguay y que luego supo mantener sin problemas en el segundo tiempo.

Sesenta minutos que contó con una buena actuación de ambos arqueros albicelestes, Agustín Forlino y Alan Perznianko, y una constante rotación de todas sus piezas pensando en los próximos duelos que se presentan de mayor exigencia. Todos los partidos de Los Gladiadores en los Juegos Suramericanos se pueden ver en vivo por TyC Sports, Disney+ y el canal de You Tube de los Odesur.

Una atajada de Agustín Forlino y el primer grito albiceleste firmado por Nicolás Rodríguez por la vía del contraataque inauguró la actividad gladiadora en el Invencible de Santa Fe. Continuidad de gritos que tuvo como protagonistas en el goleo a Pedro Martínez, por duplicado, y Bautista Torossian y un penal atajado por Forlino.

Buen inicio también en la faceta defensiva para complementar y sellar un positivo comienzo de partido traducido en el tablero, con un parcial 4:1 en 7 minutos. Tras esa primera diferencia, Argentina no estuvo claro en ataque por unos minutos, aunque rápidamente se recuperaría para sumar con el primer tanto de Tiago Jeronimo y otro tanto más de Rodríguez que obligó a Paraguay pedir su primer tiempo muerto.

A partir de ahí, varios minutos de Los Gladiadores aprovechando una y otra vez las pérdidas de los paraguayos para ampliar la distancia, 10:3 superando los quince minutos, que le dio paso a la rotación gradual del equipo. Goles de Bautista Ceccardi, Tobías Torossian, Pablo Minguez y Juan Saco confirmaron la diferencia que sería 16:9 al descanso.

Formación inicial: Agustín Forlino, Jeremías Bus, Julián Souto Cueto, Bautista Torossian, Pedro Martínez, Nicolás Rodríguez y Tiago Jeronimo.

Argentina (27:17 vs. Paraguay): Pedro Martínez (4), Pablo Minguez (4), Jeremías Bus (3), Bautista Torossian (3), Bautista Ceccardi (2), Nicolás Rodríguez (2), Juan Saco (2), Lionel Moyano (2), Tobías Torossian (2), Tiago Jeronimo (2), Julián Souto Cueto (1), Santiago Laborde, Agustín Forlino y Alan Perznianko.

Próximo partido: Argentina vs. Brasil – 2° fecha | Miércoles 23 de septiembre, 19:30 horas.