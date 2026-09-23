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Ansés: los nuevos montos de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares para octubre

Ya se conocen los valores actualizados. El haber mínimo, la AUH, la PUAM y las asignaciones familiares tendrán nuevos montos

23 de septiembre 2026 · 09:11hs
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Ansés: los nuevos montos de jubilaciones, AUH y asignaciones familiares para octubre

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Una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), que regirá desde octubre fue dada a conocer este miércoles por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) en sendas medidas publicadas en el Boletín Oficial.

Según se indicó en la Resolución 284/2026, la Ansés fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el citado incremento, el haber mínimo garantizado en octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en $199.335,05.

Además, la resolución incluye cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social. Desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.

En tanto, se establecieron los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones en una disposición que alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y a quienes, bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley, continúen trabajando y soliciten la prestación desde el 1° de octubre.

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Qué ocurre con las asignaciones familiares

Por otro lado, mediante la Resolución 283/2026, la Ansés dispuso una suba del 1,66% en los montos, límites y rangos de ingresos de las asignaciones familiares.

De esta manera, la AUH y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $156.588, mientras que la Asignación Universal por Hijo con discapacidad será de $509.863.

También se informó que para la zona diferencial que comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, los montos serán de $203.565 para la AUH y embarazo, y de $662.822 para la asignación universal por hijo con discapacidad.

Por su parte, en el caso de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el valor general de la asignación familiar por hijo y de la prenatal será de $78.304 para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301. Para quienes superen ese ingreso y perciban hasta $1.777.957, el monto será de $52.821.

Además, las familias con ingresos superiores a $1.777.957 y de hasta $2.052.708 cobrarán $31.949, mientras que para el tramo que supere ese último valor y llegue hasta $6.419.726, la prestación será de $16.487.

Dentro de ese mismo régimen, la asignación por hijo con discapacidad tendrá valores generales de $254.943, $180.358 y $113.829, según el tramo de ingresos del grupo familiar.

Con relación a las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio, se fijaron en $91.273 por nacimiento, $545.685 por adopción y $136.662 por matrimonio.

Mientras tanto, para los titulares del sistema previsional y los veteranos de guerra alcanzados, la asignación por cónyuge será de $19.002 como valor general y de $37.695 en la zona diferencial.

Finalmente, para los monotributistas, la asignación por hijo y la prenatal serán de $78.304 para la categoría A, $52.821 para la B y $16.487 para las categorías C a G.

En el caso de hijo con discapacidad, los valores serán de $254.943 para la categoría A, $180.358 para la B y $113.829 para las categorías C a K.

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