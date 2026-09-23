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El canotaje comienza su participación en los Juegos Odesur en Santa Fe

Las pruebas de canotaje en la laguna Setúbal sufrieron una postergación horaria, por lo que el santafesino Rubén Rézola competirá en horas de la tarde.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 08:51hs
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El santafesino Rubén Rëzola competirá en el K4 500 a las 15.20 en la laguna Setúbal.

El santafesino Rubén Rëzola competirá en el K4 500 a las 15.20 en la laguna Setúbal.

El canotaje de Argentina comienza su participación en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe. Este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 el canotaje argentino dirá presente en los Juegos Suramericanos en sus diferentes pruebas. Entre ellos, se producirá el debut ante su gente del palista olímpico santafesino Rubén Rézola, representante del Club Náutico El Quillá, pero que tiene la particularidad que ha sido el abanderado de la delegación nacional en la ceremonia de apertura en Rosario.

Rubén Rézola compite en K4 500 en Santa Fe

Cuando Rubén Rézola subió al escenario del Monumento a la Bandera el 12 de septiembre, en la apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, no solo representó a la delegación argentina, también cargó con buena parte de la historia olímpica de su deporte. El canotaje argentino consiguió apenas tres diplomas olímpicos en toda su historia, y él es protagonista de uno de ellos.

Vale acalarar que de esos tres diplomas olímpicos, dos le pertenecen a Javier Correa, en forma individual: uno en Sydney 2000 (K1 1000 metros) y otro en Atenas 2004 (K1 500 metros). El tercero es el de Rézola, conseguido junto a Miguel Correa —hermano menor de Javier— en Londres 2012, en la prueba de K2 200 metros.

En su primera competencia, en su propia ciudad, le pasó exactamente lo mismo, y volvió a su casa "súper frustrado". A los 14 años se mudó a Buenos Aires para entrenar con el seleccionado nacional —una decisión que su madre no compartía del todo, aunque igual lo apoyó— y la escuela empezó a complicarse hasta que, en 2009, dejó de estudiar para dedicarse de lleno al deporte.

El vínculo de Rézola con los Juegos Suramericanos viene de lejos. En 2010, con apenas 18 años, debutó en la competencia y arrancó fuerte. Entre esa edición y la de Santiago 2014 acumuló dos medallas doradas, dos plateadas y dos de bronce. Un año después de su debut suramericano llegaron sus primeros Juegos Panamericanos, con una plata en Guadalajara 2011, a la que luego sumaría un oro en Toronto 2015 y un bronce en Lima 2019 —este último en K1 200 metros, con un tiempo de 35.996, detrás del canadiense Dominik Crete y el ecuatoriano César De Césare—.

Importante: las pruebas de canotaje son a partir de las 11

K1 1000m Masculino      Agustín Vernice   Final

C1 1000m Masculino      Aramis Sánchez Ayala    Final

K4 500m Femenino  Barreiro Hus-Dalto Aziz-Garro-Sequeira    Final

C2 500m Femenino  Trimarchi-Zuccoli Final

15.20, K4 500m Masculino      Vernice-Voisard Rezola-Vergauven-Carreras Final

C2 500m Masculino Piedras-Sánchez Ayala   Final

-K4 500m masculino - final 15.20

Argentina (Agustín Vernice, Vicente Vergauyén, Gonzalo Carreras y Rubén Rézola)

Bolivia (Jhamil Cuba, Sergio Velásquez, Yurgen Orellana y Fabio Calle)

Colombia (Mateo Perez, Leocadio Pinto, Sebastián Zapata y Víctor Baron)

Uruguay (Matías Otero, Santiago Melo, Juiián Cabrera y Martín Gorriti)

Venezuela (Santiago Ramos, Cristian Canache, Ray Acuña y Daniel Román)

Chile (Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Camilo Valdés y Marcelo Godoy)

Perú (Jhon Cordova, Rafael Torres, Raúl López y Esteven Hidalgo)

canotaje Setúbal Rézola
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