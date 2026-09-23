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Argentina consiguió dos platas y un bronce en el CARD de Santa Fe

El atletismo argentino inició su participación en los Juegos Suramericanos en la capital santafesina con preseas de plata para Matías Reynaga en los 10.000 metros llanos y en el relevo mixto.

23 de septiembre 2026 · 08:46hs
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Matías Reynaga consiguió la medalla de plata en los 10.000 metros en Santa Fe.

Matías Reynaga consiguió la medalla de plata en los 10.000 metros en Santa Fe.

En la remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Santa Fe los atletas argentinos comenzaron su participación en los XIII Juegos Deportivos Sudamericanos con una destacada actuación que incluyó dos medallas de plata y una de bronce. Las preseas de plata las obtuvieron Matías Reynaga en los 10.000 metros llanos y el equipo argentino en la posta mixta 4×100, acompañando el bronce de Nélida Peñaflor.

Presencias destacadas y marcas notables en los Suramericanos

El evento contó con la presencia de deportistas de alto nivel internacional, como Alison Brendom Alves dos Santos, Ronal Longa, Martina Weil y Santiago Catrofe. A pesar del frío, se registraron varias marcas históricas y récords nacionales durante la jornada.

Alison Brendom Alves dos Santos hizo una aparición destacada en las eliminatorias de 400 metros llanos con un tiempo de 44.99 segundos, la mejor marca tanto en el historial de los Juegos como en el país. En esta serie, el argentino Agustín Nahuel Pinti se ubicó quinto con 47.24. El atleta brasileño, campeón mundial de 400 vallas, competirá en la final del miércoles ante los mejores sudamericanos de 400 metros llanos.

El argentino Elián Larregina ganó la segunda serie con 45.71, seguido por el venezolano Javier Gómez y Matheus Lima da Silva, quienes buscarán el podio en la final.

Competencias femeninas y resultados en sprint en Santa Fe 2026

Entre las mujeres, la chilena Martina Weil, reciente quinta en el Ultimate Championships de Budapest, ganó su serie de 400 metros llanos con un tiempo de 51.39 segundos, aspirando al oro en estos Juegos. Megan Powell debutó con la camiseta argentina con un registro de 53.09, ubicándose quinta en la lista nacional permanente.

La santiague&ntilde;a de Fr&iacute;as, N&eacute;lida Pe&ntilde;aflor, se qued&oacute; con la medalla de bronce.

La santiagueña de Frías, Nélida Peñaflor, se quedó con la medalla de bronce.

En los 100 metros llanos masculinos, el colombiano Ronal Longa se impuso con 10.10 segundos. Destacaron también los venezolanos que dominaron la posta mixta 4×100 y se ubicaron segundo y tercero en la final masculina de 100 metros con Bryant Alamo (10.24) y Alexis Nieves (10.33). En la posta mixta, Argentina logró la medalla de plata con los corredores Lucas Villegas, Mariela Damico, Tomás Mondino y Guillermina Cossio.

Los hermanos Lucas y Tomás Villegas llegaron a la final de 100 metros llanos y finalizaron cuarto y quinto con tiempos de 10.39 y 10.49 segundos, respectivamente.

Medallas en lanzamiento y salto

Brasil, potencia atlética regional, consiguió oro en lanzamiento de disco femenino con Andresa Oliveira de Morais (59.38 metros), y en salto con garrocha masculino con Augusto Dutra da Silva de Oliveira, quien saltó 5.40 metros. El argentino Agustín Carril finalizó quinto en garrocha con 4.80 metros. En disco masculino, el tricampeón sudamericano Claudio Romero, de Chile, se coronó ganador.

La posta de relevo mixto con el rafaelino Tom&aacute;s Mondino lograron la medalla de plata.

La posta de relevo mixto con el rafaelino Tomás Mondino lograron la medalla de plata.

La panameña Nathalee Johana Aranda ganó el salto en largo femenino con 6.48 metros, seguida por la chilena Javiera Musalem y la brasileña Leticia Oro Melo. También obtuvo su pase para los Panamericanos 2027 con esta marca.

Carreras de 10.000 metros y decathlon

En los 10.000 metros llanos, Santiago Catrofe se impuso en la categoría masculina delante del argentino Matías Reynaga. En la femenina, se rompieron récords con Mary Granja (32:29.50) de Ecuador, Luz Mery Rojas (32:32.00) de Perú, y Nélida Peñaflor (32:34.35) de Argentina, mientras que Sofía Eva Luna finalizó sexta.

En el decathlon, el brasileño Felipe Vinicius dos Santos lidera con 4.038 puntos tras la primera jornada, seguido por José Fernando Ferreira Santana y el paraguayo Romeo Männel. El colombiano Julio Angulo se retiró después de tres pruebas.

Argentina Card Santa Fe
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