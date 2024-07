Jornada con varias eliminaciones para la Argentina en los Juegos Olímpicos

La delegación argentina no pudo conseguir buenos resultados en triatón, remo ni natación en la jornada de los Juegos Olímpicos de París.

El podio en el triatlón estuvo conformado por la francesa Cassandre Beaugrand (oro), la suiza Julie Derron (plata) y la británica Beth Potter (bronce).

Tras su participación, Biagioli analizó: “A la caída (en bicicleta) no la pude evitar, perdí la caramañola donde tenía los carbos; en la otra solo tenía un poquito de agua… Estoy contenta de haber levantado, pero tuve dos caídas delante mío y al bajarme a correr no me quedaba nada”.

La otra actuación de los argentinos en los Juegos Olímpicos

En lo que respecta al remo, los argentinos Evelyn Silvestro, Sonia Baluzzo, Alejandro Colomino y Pedro Dickson quedaron últimos en sus semifinales del doble par ligero femenino y masculino, respectivamente.

Silvestro y Baluzzo registraron un tiempo de 7:33,41 y quedaron muy lejos de la quinta posición.

Lo mismo ocurrió con Colomino y Dickson, que tardaron 6;51,59 y quedaron muy lejos de la penúltima posición.

Por último, en natación, la nadadora Macarena Ceballos terminó séptima en su eliminatoria de los 200 metros pecho y no pudo acceder a las semifinales.