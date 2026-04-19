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Unión juega una final por la permanencia en la Liga Nacional

Unión recibe a San Martín obligado a ganar para evitar el playout. Depende de sí mismo en una noche cargada de tensión y definiciones.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 12:27hs
Unión juega una final por la permanencia en la Liga Nacional

No hay margen, no hay mañana y tampoco lugar para especular. Unión afrontará este domingo una verdadera final cuando reciba a San Martín de Corrientes desde las 21.30 en el Ángel Malvicino, en el cierre de la fase regular de la Liga Nacional.

El equipo conducido por Ariel Rearte necesita imperiosamente ganar para asegurar su permanencia en la máxima categoría y evitar la temida serie por el descenso.

Todo o nada para Unión en la Liga Nacional

La ecuación es simple: Unión depende de sí mismo. Llega ubicado en el puesto 17, con el mismo récord que Atenas de Córdoba, pero con ventaja deportiva. Sin embargo, cualquier traspié podría condenarlo a disputar el playout.

El presente no es el mejor. El Tatengue ganó apenas uno de sus últimos 14 partidos y viene de una dura derrota ante Ferro Carril Oeste, en un partido que parecía tener controlado y se le escapó en el cierre.

Del otro lado estará un rival exigente. San Martín llega en alza tras vencer a Platense y todavía pelea por mejorar su ubicación de cara a los playoffs.

Como condimento especial, el partido tendrá un cruce familiar: Ariel Rearte enfrentará a su hijo Mateo, jugador del conjunto correntino.

Atenas, la otra presión y el resto de la jornada

Mientras Unión define su suerte, gran parte de la atención también estará puesta en lo que ocurra con Atenas de Córdoba, que visitará a Oberá Tenis Club desde las 21.30.

El conjunto cordobés está obligado a ganar y, además, esperar una derrota del Tatengue. De lo contrario, quedará condenado a jugar por la permanencia frente a Argentino de Junín, que ya no tiene escapatoria.

En paralelo, la jornada tendrá otros cruces determinantes:

Regatas Corrientes visitará a Argentino con la mira puesta en meterse en el top 4.

Peñarol de Mar del Plata será local ante Ferro, en un duelo clave para la reclasificación.

Una noche que define todo

La Liga Nacional entra en su punto más caliente. Mientras algunos equipos buscan mejorar su lugar en los playoffs, otros se juegan la permanencia.

Para Unión, el escenario es claro: ganar o sufrir. En su casa, con su gente y con la presión al máximo, el Tatengue tiene la oportunidad de sellar su continuidad en la elite.

El desafío está planteado. Ahora, la respuesta deberá llegar dentro de la cancha.

Unión Liga Nacional Atenas
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