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Fils se consagró campeón en Barcelona tras vencer a Rublev

El francés edificó su triunfo con temple por 6-2 y 7-6(2).

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 15:42hs
Fils se consagró campeón en Barcelona tras vencer a Rublev

El tenista francés Arthur Fils se consagró campeón del ATP 250 de Barcelona tras imponerse con autoridad al ruso Andrey Rublev en una final exigente, en la que combinó agresividad, control emocional y claridad en los momentos decisivos.

El francés edificó su triunfo con temple por 6-2 y 7-6(2), y resistió los intentos de reacción de su rival para mostrar solidez al cerrar el partido en sets corridos.

El encuentro comenzó con ciertas dudas para Fils, que cedió su servicio rápidamente producto de errores no forzados. Rublev, más firme en el inicio, aprovechó la ventaja para marcar el ritmo desde el fondo.

Sin embargo, el francés logró reacomodarse, elevó la intensidad de sus golpes y recuperó el quiebre. A partir de allí, tomó el control del desarrollo, presionó con profundidad y consiguió una segunda ruptura que lo encaminó al 6-2 en el primer set.

Fils tuvo que traspirar ante Rublev en Barcelona

En el segundo parcial, Rublev intentó reaccionar con una postura más agresiva y dispuso de varias oportunidades de quiebre, pero se encontró con la resistencia de Fils, que respondió con solvencia en los momentos críticos. El galo volvió a quebrar y se colocó 5-2, aunque no logró cerrar el partido en ese tramo y permitió la recuperación parcial del ruso.

La definición se tornó tensa, con imprecisiones de ambos lados, hasta desembocar en un desempate. Allí, Fils fue más preciso, gestionó mejor los errores y selló la victoria para conquistar el título.

Fils Barcelona Rublev
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