Se disputó parcialmente la 5° jornada del Torneo Dos Orillas

Banco Provincial derrotó a CRAI por 5 a 3 y busca arrimarse al lote de punteros. La Salle igualó con Alma Juniors, y Santa Fe RC superó a Paracao. El Quillá quedó con su partido pendiente.

Banco Provincial se impuso a CRAI y se arrimó al lote de los punteros.

Tal como estaba previsto se disputó la quinta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. En el duelo más importante, Banco Provincial se impuso a CRAI, mientras que La Salle Jobson igualó con Las Lobas.

El choque entre Paraná Rowing con El Quillá en la Tortuguita no se disputó sin mayores precisiones de las razones del mismo. Queda pendiente de la segunda fecha, el cruce entre las Kresteras y Almas Juniors. En el segundo nivel, festejó Santa Fe Rugby y cayó Unión en Cerrito.

Banco doblegó a CRAI en Altos del Valle

En un encuentro intenso, de ritmo sostenido y múltiples giros, Banco Provincial superó 5-3 a CRAI en el estadio Carlos Benítez. El arranque mostró a un Banco decidido y contundente, lo que le permitió abrir el marcador y colocarse 1-0 por medio de Celina Basilio.

Sin embargo, el desarrollo rápidamente dejó en claro que no habría dominio sostenido: CRAI ajustó y capitalizó cada bocha al darlo vuelta 2-1, mediante Milagros Escudero y Victoria Etcheverry.

Lejos de desmoronarse, las locales respondieron desde lo colectivo. Recuperó intensidad, volvieron a pisar el área con criterio y alcanzó el 2-2, nuevamente a través de Basilio. La paridad volvió a romperse cuando las chicas por Iván Díaz encontraron eficacia para adelantarse 3-2, siendo de Victoria Bertone, en un contexto donde el margen de error era mínimo y cada avance tenía aroma a gol.

Allí apareció el punto de quiebre. Banco, en lugar de apresurarse, asumió el momento con personalidad. Ganó duelos en zonas claves y comenzó a inclinar el desarrollo a su favor. Con mayor claridad en la circulación y determinación, logró revertir otra vez la historia. En ese pasaje Basilio volvió a estar precisa en la toma de decisiones y fue letal de cara al arco en el 3-3. El tramo final lo mostró firme sin perder el eje y encadenó los últimos golpes. Lo consiguió desde un penal de Ruth Fuchs y luego por obra de Rocío Caldiz para sentenciar el 5-3.

image La Salle Jobson igualó 1 a 1 con Alma Juniors de Esperanza en Cabaña Leiva. Gentileza Misael Branner

En Cabaña Leiva, La Salle Jobson igualó 1 a 1 con Alma Juniors de Esperanza. Los goles llegaron por intermedio de Sofía Regis para las anfitrionas y Agustina Visintini para las esperancinas. Santa Fe RC volvió al triunfo tras imponerse 2-1 a Paracao. Pilar Benavides adelantó al “tricolor” mediante un fijo, pero Milena Kamlofsky empató para las entrerrianas.

Al inicio del último cuarto, Lola Iturraspe convirtió el gol que resultó decisivo. En Paraná, Talleres continúa por la buena senda tras vencer 3-1 a Estudiantes Blanco. En tanto, Estudiantes se quedó con el triunfo 4-2 frente a Universitario. Rowing y El Quillá no pudieron jugar ante inconvenientes con el sistema de riego en La Tortuguita.

Síntesis: Banco Provincial 5- CRAI 3

Banco Provincial: Clara Palacios; Cecilia Basilio, Rocío Caldiz (c), Luisina Delmenico, Pilar Figueroa, Ruth Fuchs, Morena García Rossi, Luna Morello, Candela Petruzzo, Avril Schmidt y Valentina Suravsky. DT: Daniel De Petre. Luego ingresaron: Milagros Paiva, Macarena Rimollo, Abril González, Valentina Cecconi.

CRAI: Magdalena Chemes; Ernestina Palmier, María Trinidad Juez, Rosario Gómez Iriondo, Clara DOdorico, Milagros Paniccia, Aldana Sosa, Victoria Etcheverry, Victoria Bertone (capitán), Juana Soto Payva, Paula Qüesta. DT: Iván Díaz. Luego ingresaron: Joaquina Salva, Delfina Gamboa, Rafaela Zanetta, Martin Audicio, Isabella Brasca, Ignacia Pelletán, Milagros Escudero.

Goles: 11´ Cecilia Basilio (B), 14´ Milagros Escudero (CRAI), 16´ Victoria Etcheverry (CRAI), 25´ Cecilia Basilio (B), 36´ Victoria Bertone (CRAI), 41´ Cecilia Basilio (B), 48´ Ruth Fuchs de penal (B), 52´ Rocío Caldíz (B).

Tarjetas verdes: Morena García Rossi, Valentina Suravsky (B); Aldana Sosa (CRAI).

Tarjeta amarilla: Ruth Fuchs (B).

Árbitros: Maximiliano Miranda y José Morel.

Cancha: estadio Carlos Chino Benítez (B).

-Posiciones: El Quillá y Talleres de Paraná 12; La Salle Jobson 11, Banco Provincial y Rowing 9; Estudiantes Negro 8, CRAI 6, Alma Juniors 2, Paracao y Estudiantes Blanco 1, Universitario 0.

-Próxima fecha (9/5): Universitario con Alma Juniors, Paracao con La Salle Jobson, Estudiantes Blanco con Santa Fe Rc, El Quillá con Talleres, CRAI con Paraná Rowing Club, Estudiantes Negro con Banco Provincial.

-Resultados Ascenso B1: (4° fecha)

Unión Agrarios de Cerrito 2- Unión 1

La Paz HC 0- Capibá RC 3

Tilcara 2- Talleres Blanco 2

Colón 0- Santa Fe RC B 2

-Resultados Ascenso B2: (4° fecha)

Colón SJ 2- CRAR de Rafaela 1

CRAI Blanco 0- El Quillá Amarillo 4

Diamantino vs. Estudiantes Amarillo (postergado)