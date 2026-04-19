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Manchester City golpeó al Arsenal y dejó la Premier al rojo vivo

El Manchester City se impuso 2-1 al Arsenal en el Etihad y quedó a tiro de la cima con un partido menos en la Premier League.

19 de abril 2026 · 15:57hs
Manchester City golpeó al Arsenal y dejó la Premier al rojo vivo

En una jornada cargada de tensión y alto vuelo futbolístico, el Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium y reavivó con fuerza su ilusión de conquistar una nueva Premier League. El triunfo no solo le permitió recortar la distancia a tres puntos, sino que además lo dejó con un partido pendiente que puede ser decisivo.

El equipo dirigido por Pep Guardiola mostró carácter en un duelo clave y dio un paso fundamental en una recta final que se perfila apasionante.

Golpe inicial y respuesta inmediata entre Manchester City y Arsenal

El arranque fue intenso y con un City decidido a marcar territorio. La apertura del marcador llegó a través de Rayan Cherki, quien con una acción de gran calidad puso el 1-0 y encendió al estadio.

Pero la reacción del Arsenal fue inmediata. Un error inesperado del arquero Gianluigi Donnarumma le permitió a Kai Havertz establecer el 1-1 parcial, en un golpe que cambió momentáneamente el desarrollo del partido.

Haaland, el sello de siempre en el Manchester City

En el complemento, cuando el encuentro se tornaba más cerrado, apareció la jerarquía. Erling Haaland, con su habitual olfato goleador, definió de primera y marcó el 2-1 definitivo.

A partir de allí, el City sostuvo la ventaja con firmeza ante un Arsenal que intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para vulnerar la defensa local.

Un final abierto y lleno de tensión

Con este resultado, el conjunto de Guardiola quedó a solo tres puntos del líder, pero con un partido menos, lo que cambia por completo el panorama: ahora depende de sí mismo para quedarse con el título.

El cierre del campeonato será de máxima exigencia para ambos. El Arsenal deberá sostener su ventaja enfrentando compromisos complejos, mientras que el City buscará imponer su jerarquía en un calendario que incluye salidas difíciles y un duelo pendiente clave ante Crystal Palace.

Cómo se define el campeón

En caso de igualdad de puntos, la definición del título en la Premier League se rige por:

Diferencia de gol

Goles a favor

Resultados entre sí

Goles de visitante en duelos directos

Partido desempate en sede neutral

Hoy, el margen es mínimo y obliga a ambos equipos a no dejar puntos en el camino.

Manchester City Arsenal Premier
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