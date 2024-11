Juan Fernández, el santafesino que la rompió ante Venezuela

"Los venezolanos juegan duro, hablan mucho, lo disfruto mucho. Hubo algunos encontronazos pero quedan adentro de la cancha", expresó.

Para después reconocer que "no trabajamos lo del rebote ofensivo, pero todos buscamos siempre cargar en el aro rival, veía que Venezuela no estaba bien en ese punto y me centré en eso".

Prigioni apeló a la dupla Fernández-Cáffaro para arrancar el duelo ante la Vinotinto. Los dos comparten equipo con Juani Marcos y Máximo Fjellerup en el equipo que tiene como dueño a Mar Gasol.

En ese sentido Fernández dijo que "disfruto mucho estar con Fran y también en la Selección. Los dos trabajamos duro para mejorar, en Girona no arrancamos bien pero vamos a ir mejorando".

Una planilla por demás de interesante

Los números fueron muy buenos: 20 puntos con 1/4 en dobles; 5/9 en triples y 3/4 en libres; 8 rebotes, una asistencia, un robo y una tapa para finalizar con 21 de valoración.