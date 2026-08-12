El debate se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La Fiscalía acusa al empresario por las precarias condiciones habitacionales y de trabajo de 20 personas en una quinta sobre la Ruta 1. La defensa, a cargo de Claudio Torres Del Sel, rechazó la calificación penal y solicitó la absolución.

Rescataron a 42 personas por explotación laboral. Arrancó el juicio contra el productor frutillero acusado de trata laboral en Arroyo Leyes: la defensa pide la absolución

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe dio inicio este miércoles al juicio oral y público contra el empresario y productor frutillero Franco Pocchia, acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.

El debate está encabezado por los jueces José María Escobar Cello, Ricardo Moisés Vázquez y Germán Sutter Schneider. La acusación es sostenida por la fiscal coadyuvante Milagros Traverso, mientras que la representación técnica del imputado la ejerce el abogado querellante y defensor Claudio Torres Del Sel.

"Las circunstancias detectadas en los allanamientos —donde los trabajadores dormían en camas improvisadas con cajones de madera y bajo precariedad extrema— configuran una situación de trata laboral y reducción a la servidumbre", indicaron desde Fiscalía.

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La causa: del allanamiento en la Ruta 1 a la elevación a juicio

La investigación judicial se inició tras una serie de denuncias que derivaron en el allanamiento de un establecimiento rural dedicado al cultivo de frutillas, ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

Aunque las primeras actuaciones policiales y judiciales mencionaban un universo de 45 personas afectadas, la instrucción de la Fiscalía delimitó la acusación formal sobre la situación de 20 trabajadores ruralistas que habitaban y prestaban labores en el predio.

Amplio operativo contra la trata de personas y la explotación laboral en la localidad costera de Arroyo Leyes. gentileza

La estrategia de la defensa y los cuestionamientos a la acusación

Previo al inicio de las audiencias, el defensor Claudio Torres Del Sel adelantó que solicitará la absolución de Pocchia. El letrado argumentó que no se verifican los elementos típicos para encuadrar las faltas en la figura penal de reducción a la servidumbre.

Asimismo, Torres Del Sel enfatizó que durante las inspecciones oficiales varios operarios manifestaron estar conformes con las condiciones, percibir su salario en tiempo y forma, y contar con libertad de circulación. Finalmente, la defensa recordó que la Cámara Federal de Rosario había formulado observaciones previas sobre la solidez probatoria del legajo.