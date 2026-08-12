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Colón empieza a delinear el equipo para recibir a Patronato

El Sabalero se prepara para un duelo clave este sábado a las 16.30 por la fecha 25 de la Primera Nacional.

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Por Ovación

12 de agosto 2026 · 13:43hs
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Colón empieza a delinear el equipo para recibir a Patronato

El Sabalero se prepara para un duelo clave ante Patronato este sábado a las 16.30, en el estadio Brigadier López por la fecha 25 de la Primera Nacional. Delfino recupera a Lértora y Garate, mientras aguarda por tres jugadores.

LEER MAS: Colón sigue de cerca a varios jugadores y Garate se perfila como titular ante Patronato

Colón ya prepara un partido clave

Colón entrenó este miércoles con la mirada puesta en Patronato, rival al que enfrentará este sábado desde las 16.30 por la fecha 25 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Iván Delfino necesita sumar para mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A y no perder terreno en la pelea por el liderazgo.

El Sabalero se encuentra actualmente a siete puntos de Ferro, líder de la zona, mientras que Deportivo Morón está apenas dos unidades por encima, aunque cuenta con un partido pendiente.

Dos buenas noticias para Delfino

El entrenador recibió buenas noticias en el comienzo de la semana. Federico Lértora y Leandro Garate, quienes habían terminado el encuentro ante San Telmo con algunas molestias físicas, volvieron a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. De esta manera, ambos jugadores estarán disponibles para el compromiso frente a Patronato, una noticia positiva para Delfino a la hora de comenzar a definir el equipo.

Tres jugadores que esperan su oportunidad

La situación es diferente para otros tres futbolistas que continúan recuperándose de distintas situaciones físicas. El cuerpo técnico seguirá de cerca sus evoluciones durante los próximos entrenamientos antes de determinar si alguno podrá formar parte de la convocatoria.

Emanuel Beltrán viene de atravesar una intoxicación alimentaria, mientras que Darío Sarmiento se encuentra en recuperación de un esguince de tobillo. El tercer caso es el de Alan Bonansea, quien sufrió un esguince de rodilla.

Optimismo por Bonansea

El delantero es quien genera mayor expectativa dentro del cuerpo técnico. Si bien todavía siente algunas molestias producto de la lesión, existe optimismo respecto de su recuperación y no se descarta que pueda integrar la lista de concentrados ante Patronato.

Delfino seguirá de cerca su evolución y no quiere acelerar los tiempos de recuperación. Sin embargo, si Bonansea responde favorablemente durante los próximos entrenamientos, podría tener una posibilidad de estar a disposición.

La duda en el mediocampo

En cuanto a la formación titular, Delfino analiza mantener la base del equipo que comenzó jugando ante San Telmo. De todas maneras, existe una alternativa que podría modificar la composición del mediocampo.

Franco García aparece como una opción para ingresar en lugar de Leandro Allende y ocupar el sector izquierdo. Por el momento, se trata solamente de una posibilidad que el entrenador evaluará durante la semana.

La definición dependerá también de cómo evolucionen los futbolistas que arrastran distintas molestias.

Colón no puede dejar más puntos

El encuentro ante Patronato tendrá una importancia especial para el Sabalero. Con Ferro siete puntos por encima y Morón apenas dos unidades adelante, Colón necesita volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Con varios entrenamientos por delante, Delfino tendrá que terminar de definir el equipo y esperar por la recuperación de los lesionados. El objetivo está claro: llegar de la mejor manera al sábado y conseguir un triunfo que le permita seguir cerca de la cima de la Zona A.

Colón
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