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Día de la Industria: en Santa Fe advierten por "una caída en casi todos los sectores" y reclaman "reglas claras para todos"

La presidenta de la Unión Industrial de Santa Fe, Ivana Taborda, advirtió que la recuperación que se había insinuado a comienzos de año perdió fuerza y sostuvo que el escenario para el sector no es alentador.

2 de septiembre 2026 · 17:29hs
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Día de la Industria: la industria santafesina no logra despegar y reclama mejores condiciones para producir

gentileza IA

Día de la Industria: la industria santafesina no logra despegar y reclama mejores condiciones para producir

La presidenta de la Unión Industrial de Santa Fe, Ivana Taborda, fue contundente al analizar el escenario que atraviesa el sector y las perspectivas para los próximos meses. “La verdad que no es algo muy alentador”, sostuvo, y advirtió que, si no cambian las condiciones actuales, la situación podría profundizarse.

En ese sentido, puso el foco en la necesidad de establecer “reglas claras y concisas para todos” y cuestionó que actualmente las condiciones de competencia no son iguales para quienes producen en el país. “Las industrias se van a seguir destruyendo porque la cancha no es pareja para los dos lados”, afirmó.

Taborda vinculó esa situación con la apertura de las importaciones y con los elevados costos que enfrentan las empresas. Según explicó, la combinación de ambos factores dificulta sostener productos competitivos y llegar al consumidor con precios que permitan mantener la actividad.

La dirigente industrial señaló además que la caída no se limita a un sector específico. “Hay una caída importante en casi todos los sectores”, sostuvo, y mencionó particularmente a las industrias alimenticias y metalúrgicas.

El problema, planteó, excede a las fábricas. La menor actividad industrial impacta directamente sobre el empleo y, a partir de allí, sobre el consumo. Taborda advirtió que la pérdida de poder adquisitivo y el debilitamiento de la clase media terminan afectando a toda la cadena económica.

“Hoy no tenemos consumo interno porque se ha perdido poder adquisitivo”, explicó. Y remarcó que las consecuencias no quedan circunscriptas a las fábricas: “No es solamente la industria, también es el comercio, es toda una cadena”.

En materia de financiamiento, Taborda reconoció que existen líneas de crédito y que algunas “están funcionando bastante bien”, aunque señaló como principal dificultad el costo del dinero. “Las tasas de interés son bastante altas”, indicó, y consideró necesario contar con más alternativas y mejores condiciones para que las empresas puedan acceder al financiamiento.

Una industria ligada al empleo

En el Día de la Industria, Taborda también buscó poner el foco en el papel que cumple el sector productivo en la generación de empleo. Sostuvo que el desarrollo productivo depende de empleos genuinos y de calidad, del conocimiento y de la formación de las personas.

En esa línea, planteó que la industria nacional y santafesina debe ser parte del camino para generar oportunidades laborales sostenibles y no apostar a soluciones que, según consideró, terminan sin garantizar puestos de trabajo de calidad.

La situación actual, afirmó, pone en juego además el entramado social construido alrededor del trabajo industrial. “La industria y el empleo están directamente relacionados con una clase media que se está destruyendo”, sostuvo, y remarcó que los propios industriales deben encontrar herramientas para avanzar frente a este escenario.

A pesar del diagnóstico crítico, Taborda aseguró que el sector está dispuesto a responder si encuentra condiciones adecuadas para producir. “El industrial, cuando le piden, responde”, afirmó.

Y completó: “Cuando le dan las medidas y las reglas para poder producir en Santa Fe y en Argentina, responde y responde de una buena manera”. Para la titular de la Unión Industrial de Santa Fe, eso permitiría recuperar capacidad productiva, generar empleo de calidad y volver a poner a la actividad industrial en el centro del desarrollo económico.

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