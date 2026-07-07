Colón va por un juvenil de Belgrano para bajarle la persiana al mercado de pases

Este miércoles cierra el mercado de la Primera Nacional, Colón acelera las gestiones para completar el plantel. Inminente acuerdo por un volante de Belgrano

La cuenta regresiva está en marcha. Este miércoles llegará a su fin e l mercado de pases de la Primera Nacional y en Colón trabajan a toda velocidad para cumplir con los pedidos de Ezequiel Medrán y terminar de darle forma al plantel que afrontará la segunda parte del campeonato.

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El volante de Belgrano al que apuntó Colón

Si bien en las últimas horas desde Córdoba surgió el nombre de Julián Mavilla como posible objetivo, la realidad indica que el futbolista por el que se realizan gestiones es el juvenil de Belgrano, Jeremías Lucco.

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El mediocampista nació en Colonia Tirolesa el 10 de diciembre de 2005, tiene 20 años y se destaca por su versatilidad dentro de la mitad de la cancha. Puede desempeñarse como enlace, volante mixto e incluso por el sector derecho, características que encajan en el perfil que busca el cuerpo técnico.

Colón gestiona por Jeremías Lucco.

Lucco ya tuvo sus primeras experiencias en la máxima categoría del fútbol argentino, aunque su recorrido en Primera División todavía es corto: acumula apenas tres presentaciones con la camiseta del Pirata.

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El volante tiene vínculo con Belgrano hasta diciembre de este año, por lo que renovaría y vendría a Santa Fe para acomplarse a préstamo. Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, está todo avanzado y se lo espera en la ciudad en las próximas horas para completar todo y acomplarse al plantel.

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Con el cierre del libro de pases a la vuelta de la esquina, las próximas horas serán determinantes. En Santa Fe esperan una definición rápida para sumar una pieza más al plantel y cumplir con uno de los últimos pedidos de Medrán antes de que baje la persiana del mercado.