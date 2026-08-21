Uno Santa Fe | Ovación | Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

El club español habría cambiado su postura sobre el delantero argentino y aceptaría negociar su salida, aunque no quiere reforzar al Barcelona.

Ovación

Por Ovación

21 de agosto 2026 · 08:36hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Atlético de Madrid habría modificado su postura sobre el futuro de Julián Álvarez y estaría dispuesto a negociar la salida del delantero argentino durante este mercado de pases. Sin embargo, el club español mantendría una condición: no aceptaría una transferencia al Barcelona, principal destino que tendría en mente el atacante de 26 años.

LEER MAS: Cerezo fue tajante sobre Julián Álvarez: "No sé si pedirá disculpas"

Arsenal aparece como posible destino

Según informaron medios europeos, la dirigencia del conjunto “colchonero” no vería con malos ojos desprenderse de Álvarez, siempre que la operación no tenga como destino al Barcelona. En ese escenario, Arsenal aparece como uno de los principales interesados y como el club con el que Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar.

El delantero argentino ya conoce el fútbol inglés, debido a su paso por Manchester City bajo las órdenes de Josep “Pep” Guardiola. Luego de una temporada en la que no tuvo la continuidad esperada por la presencia de Erling Haaland, decidió cambiar de aire y desembarcó en España para incorporarse al Atlético.

Durante el Mundial 2026, Álvarez manifestó públicamente su deseo de “cumplir su sueño”, en referencia a una posible llegada al Barcelona. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por la dirigencia madrileña.

La millonaria operación que podría destrabar su salida

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había sido contundente respecto de una eventual transferencia del argentino y aseguró que el club no aceptaría “ni 200 millones de euros” por el delantero. La postura también alcanzaba al Real Madrid, que habría realizado una propuesta de 150 millones de euros.

Ahora, la posibilidad de una negociación con Arsenal podría modificar el escenario. Dentro de la operación podría aparecer Viktor Gyökeres, delantero sueco que habría sido ofrecido a distintas instituciones y que podría convertirse en una alternativa para reemplazar a Álvarez.

El mercado de pases europeo cerrará el 1 de septiembre, por lo que Atlético de Madrid todavía tendría margen para definir el futuro del atacante y, eventualmente, incorporar un reemplazante.

La situación de Álvarez continúa siendo una de las principales novelas del mercado europeo. Mientras el Barcelona aparece como su deseo, Arsenal surge como una alternativa viable para el Atlético, que deberá resolver si finalmente mantiene al

Atlético de Madrid Julián Álvarez
Noticias relacionadas
julian alvarez no fue convocado para el ultimo amistoso del atletico de madrid

Julián Álvarez no fue convocado para el último amistoso del Atlético de Madrid

cuti romero es nuevo refuerzo del atletico de madrid

Cuti Romero es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

Gregorio Favre es el head coach del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

estudiantes de rio cuarto y san lorenzo se enfrentan por un duelo clave del torneo clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Lo último

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Último Momento
Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

Todo listo para el comienzo del Campeonato Argentino Juvenil 2026

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

La víctima del brutal intento de femicidio en pleno centro de Rosario está internada en estado crítico

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo se enfrentan por un duelo clave del Torneo Clausura

Alarma en Santa Fe: la tasa de femicidios supera el doble de la media nacional y organizaciones denuncian falta de fondos

Alarma en Santa Fe: la tasa de femicidios supera el doble de la media nacional y organizaciones denuncian falta de fondos

Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Milei llega a Rosario por el aniversario de la Bolsa de Comercio: Santa Fe llevará sus reclamos por rutas nacionales y retenciones

Ovación
Se pone en marcha el Torneo Clausura de la A Lautaro Fagioli

Se pone en marcha el Torneo Clausura de la A Lautaro Fagioli

Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Asoma la sexta fecha del Torneo Oficial con duelos más que picantes

Las Leonas y Los Leones ya conocen sus rivales para la segunda fase del Mundial

Las Leonas y Los Leones ya conocen sus rivales para la segunda fase del Mundial

Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Colapinto terminó 13° en Zandvoort y ya se prepara para la clasificación de la Sprint

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

Policiales
Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Apresaron a cuatro hombres por graves delitos contra las personas en el barrio San Javier de Frontera

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Tensión tras una audiencia: tres trabajadores golpearon brutalmente a un empresario de la construcción

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Asspera regresa a Tribus con su tour Back to la Bizarra Actitud

Asspera regresa a Tribus con su tour "Back to la Bizarra Actitud"

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Maxi Prietto llega a HUB con un show acústico e íntimo

Pacho y las Máquinas presenta Picado Fino Volumen 2 (más limón), una nueva mirada al post-punk del litoral

Pacho y las Máquinas presenta "Picado Fino Volumen 2 (más limón)", una nueva mirada al post-punk del litoral

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando Nuevas historias argentinas parte 2

Felipe Pigna y Pedro Saborido llegan a Santa Fe presentando "Nuevas historias argentinas parte 2"