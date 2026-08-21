Atlético de Madrid vendería a Julián Álvarez, pero impone una condición para su salida

El club español habría cambiado su postura sobre el delantero argentino y aceptaría negociar su salida, aunque no quiere reforzar al Barcelona.

Atlético de Madrid habría modificado su postura sobre el futuro de Julián Álvarez y estaría dispuesto a negociar la salida del delantero argentino durante este mercado de pases. Sin embargo, el club español mantendría una condición: no aceptaría una transferencia al Barcelona, principal destino que tendría en mente el atacante de 26 años.

Arsenal aparece como posible destino

Según informaron medios europeos, la dirigencia del conjunto “colchonero” no vería con malos ojos desprenderse de Álvarez, siempre que la operación no tenga como destino al Barcelona. En ese escenario, Arsenal aparece como uno de los principales interesados y como el club con el que Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar.

El delantero argentino ya conoce el fútbol inglés, debido a su paso por Manchester City bajo las órdenes de Josep “Pep” Guardiola. Luego de una temporada en la que no tuvo la continuidad esperada por la presencia de Erling Haaland, decidió cambiar de aire y desembarcó en España para incorporarse al Atlético.

Durante el Mundial 2026, Álvarez manifestó públicamente su deseo de “cumplir su sueño”, en referencia a una posible llegada al Barcelona. Sus declaraciones no fueron bien recibidas por la dirigencia madrileña.

La millonaria operación que podría destrabar su salida

El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, había sido contundente respecto de una eventual transferencia del argentino y aseguró que el club no aceptaría “ni 200 millones de euros” por el delantero. La postura también alcanzaba al Real Madrid, que habría realizado una propuesta de 150 millones de euros.

Ahora, la posibilidad de una negociación con Arsenal podría modificar el escenario. Dentro de la operación podría aparecer Viktor Gyökeres, delantero sueco que habría sido ofrecido a distintas instituciones y que podría convertirse en una alternativa para reemplazar a Álvarez.

El mercado de pases europeo cerrará el 1 de septiembre, por lo que Atlético de Madrid todavía tendría margen para definir el futuro del atacante y, eventualmente, incorporar un reemplazante.

La situación de Álvarez continúa siendo una de las principales novelas del mercado europeo. Mientras el Barcelona aparece como su deseo, Arsenal surge como una alternativa viable para el Atlético, que deberá resolver si finalmente mantiene al