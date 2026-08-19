Cerezo fue tajante sobre Julián Álvarez: "No sé si pedirá disculpas"

El presidente del Atlético de Madrid respaldó Julián Álvarez pese al conflicto por su posible salida al Barcelona.

El presidente del Atlético de Madrid , Enrique Cerezo, volvió a referirse al conflicto generado por el frustrado intento del Barcelona de contratar a Julián Álvarez. El dirigente mantuvo su postura de no negociar al delantero y aseguró que el atacante continuará en el club. Además, dejó abierta la posibilidad de que la “Araña” vuelva a ganarse rápidamente el cariño de los hinchas colchoneros.

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Cerezo respaldó a Julián Álvarez

Cerezo fue contundente al explicar la decisión del Atlético de Madrid de no desprenderse del delantero argentino. “Yo dije que no se vendía desde un principio, porque es un jugador nuestro y una pieza importante para nuestro plantel; por esa razón lo queremos, nos gusta que esté con nosotros”, sostuvo.

El presidente del conjunto madrileño también evitó anticipar cuál será la actitud de Álvarez después del conflicto y ante el malestar que generaron sus declaraciones. “No sé si pedirá perdón; sé que Julián es una persona excelente y estoy seguro, segurísimo, de que ganará a la afición en dos partidos”, afirmó.

Además, Cerezo remarcó que el delantero tiene contrato vigente y continúa trabajando junto al plantel para afrontar la nueva temporada. “Julián es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el club, está entrenando con el plantel y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”, señaló.

Julián Álvarez, afuera del debut ante Málaga

Mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro, Julián Álvarez no fue incluido por Diego Simeone en la convocatoria para el debut del Atlético de Madrid en LaLiga frente al Málaga, este miércoles, en el Estadio Metropolitano.

El entrenador rojiblanco explicó que la ausencia responde exclusivamente a cuestiones relacionadas con la puesta a punto física y deportiva del delantero, y no al interés del Barcelona por incorporarlo durante este mercado de pases.

El conflicto comenzó después de que Álvarez expresara públicamente, durante el Mundial, que un traspaso al Barcelona podía ser lo mejor para él y para el Atlético. Sus declaraciones generaron malestar en la dirigencia, que reiteró que el futbolista “no está en venta”.

El Atlético también rechazó distintas propuestas por el argentino, entre ellas una oferta del Real Madrid de 150 millones de euros y las sucesivas iniciativas del Barcelona, que habrían alcanzado los 100 millones.