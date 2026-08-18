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La advertencia de Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El Cholo fue contundente sobre el futuro de la Araña en el Colchonero en la conferencia previa al debut en La Liga ante el Málaga y dejó en claro su visión deportiva

18 de agosto 2026 · 11:25hs
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Diego Simeone habló sobre la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Diego Simeone habló sobre la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Diego Simeone no dejó margen para la duda. El entrenador del Atlético de Madrid enfrentó los micrófonos antes del debut en La Liga ante Málaga y fue directo sobre el futuro de Julián Álvarez en la institución: "Si el dueño del club habló así de tajante, no ha lugar." Una frase que cierra el debate antes de que empiece el campeonato y que va en la misma línea que la postura que Gil Marín ya había dejado pública semanas atrás.

Simeone habló sobre la continuidad de Julián Álvarez

Simeone también habló desde el plano deportivo y dejó en claro que Julián es inamovible en sus planes: "Sigo pensando en lo que dije en Corea. Es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Entiendo desde lo deportivo que necesita un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento."

Sin embargo, el Cholo fue claro sobre su disponibilidad para el estreno liguero: "En este partido no le vemos en condiciones de jugar. Intentamos cuidar al jugador." Una decisión que responde exclusivamente a los días de entrenamiento acumulados y no a la situación extradeportiva que rodeó al argentino durante el verano.

A su vez, ante la consulta de si Julián merece el perdón de la afición por los meses de tensión, el técnico eligió la diplomacia: "Soy respetuoso con todo lo que puedan opinar todos", soltó de manera breve para evitar el conflicto, pero que, sumado a todo lo anterior, deja claro de qué lado está.

Por último, sobre el Cuti Romero, el otro gran refuerzo del mercado colchonero, Simeone fue igualmente elogioso: "Liderazgo, fortaleza, calidad, jerarquía y compromiso. Lo veo con todos los valores futbolísticos y personales que lo identifican con el Atlético de Madrid. Ojalá pueda demostrarlo porque viene para ayudarnos."

Simeone Julián Álvarez Atlético de Madrid
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