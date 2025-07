Koundé anticipó que renovará su vínculo con Barcelona

"Cuando volvamos, todo estará cerrado, así que estoy contento. Ha sido bastante rápido; tanto el club como yo teníamos la misma idea: continuar. Estoy muy contento aquí, me siento cómodo en el equipo y me motiva mucho la ambición del club. Cada año luchamos por todos los títulos y no tenía intención de irme. Mi contrato termina en 2030".

LEER MÁS: Talleres de Escalada emitió un comunicado por la situación de Brian Fernández

Koundé, de 26 años, se ha convertido en un lateral derecho indiscutible del Barcelona. Ha marcado siete goles y dado 18 asistencias en 141 partidos entre todas las competiciones desde que llegó al conjunto catalán procedente del Sevilla en 2022.

Koundé ganó la liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey la temporada pasada con el gigante catalán.