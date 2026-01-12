La AFA salió al cruce y afirmó que los fondos para el Hospital Penna se giraron sin demoras

La Casa Madre del fútbol argentino difundió la documentación del hospital para desmentir versiones sobre retrasos en la entrega del dinero recaudado.

La Asociación del Fútbol Argentino rompió el silencio y respondió con firmeza a las acusaciones sobre una supuesta demora en el envío de fondos al Hospital José M. Penna. A través de un comunicado institucional, la entidad aseguró que las transferencias se realizaron “en tiempo y forma” , respaldadas por documentación oficial y con aval de las autoridades del centro de salud bahiense.

El texto difundido por la AFA fue categórico y apuntó contra lo que definió como una “campaña de desinformación”, al tiempo que acompañó su postura con un comunicado emitido por la Dirección del Hospital Penna , donde se confirma la correcta recepción de los fondos correspondientes a la campaña solidaria “Juntos por Bahía” .

Cómo se instrumentó la transferencia de la AFA

Según se detalló, el dinero recaudado durante el partido benéfico fue girado en distintas transferencias y en diferentes momentos, todas ellas canalizadas a través de la cooperadora del hospital, mecanismo habitual para este tipo de operaciones. Además, se remarcó que el monto total fue informado públicamente en una conferencia de prensa realizada en Bahía Blanca al momento de la entrega.

Desde la AFA aclararon también un punto clave de la polémica: una parte de la cifra anunciada correspondía a servicios no cobrados por distintos proveedores del evento —operativos de seguridad, logística, asistencia sanitaria, sonido, pantallas y sistema de venta de entradas— que fueron contabilizados como aporte, aunque no implicaron desembolsos directos de dinero.

Destino de los fondos y cierre del tema

El comunicado del Hospital Penna confirmó que la situación “se encuentra completamente saldada” y agradeció el aporte recibido, al que calificó como fundamental para avanzar en la reconstrucción tras las inundaciones que afectaron a la ciudad. En detalle, se informó que más de 584 millones de pesos fueron destinados a obras y equipamiento en áreas sensibles como quirófanos, neonatología, guardia, terapia intensiva, sala de partos y esterilización.

Por último, la AFA reafirmó su compromiso con las acciones solidarias y subrayó que la iniciativa se llevó adelante sin obligación institucional, destacando el rol social del fútbol argentino en contextos de emergencia y cerrando filas frente a las críticas recibidas.