La ausencia de Messi y los precios, bajo la lupa: ¿cómo responderán los hinchas en Córdoba?

La escasa venta para el duelo ante Uruguay encendió las alarmas. Ahora, el equipo de Scaloni se prepara para enfrentar a Costa Rica en el Kempes.

La última presentación de la Selección Argentina dejó un dato que llamó la atención fuera de la cancha: la convocatoria en La Bombonera estuvo muy por debajo de lo habitual. Para el amistoso ante Uruguay se habrían comercializado apenas 10 mil localidades, mientras que el resto de los asistentes ingresó con invitaciones. El próximo desafío será en Córdoba, donde el equipo enfrentará a Costa Rica.

Los precios y la ausencia de Messi, dos factores que generan incertidumbre

La Albiceleste volverá a jugar este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes. Será el segundo compromiso de esta fecha FIFA y una nueva oportunidad para medir la respuesta del público, luego de lo ocurrido en Buenos Aires.

Las localidades se comercializan exclusivamente por Deportick y presentan valores importantes. La popular tiene un costo de $80.000, mientras que la platea Gasparini se vende a $125.000 y la Ardiles alcanza los $145.000. Para los menores de entre 3 y 10 años, el ingreso a la popular cuesta $25.000; en las plateas deben abonar el valor completo.

El precio de los tickets y la ausencia de Lionel Messi aparecen entre las razones que podrían explicar la menor demanda. La Selección venía acostumbrada a convocatorias multitudinarias, especialmente durante los años de mayor protagonismo del capitán argentino, pero ahora atraviesa una etapa diferente.

La caída frente a Uruguay también dejó interrogantes deportivos. El resultado y la imagen del equipo se sumaron a un contexto que pone a prueba el interés de los hinchas por acompañar al seleccionado más allá de sus principales figuras.

La agenda de Argentina antes de enfrentar a Costa Rica

Después del encuentro en La Bombonera, el plantel retomó los trabajos en el predio de Ezeiza. Los futbolistas que fueron titulares realizaron ejercicios regenerativos, mientras que los suplentes y quienes no tuvieron participación sumaron minutos en una práctica de fútbol junto a integrantes de la Selección Sub 20.

El cronograma continuará este domingo por la tarde con un nuevo entrenamiento. El lunes por la mañana, la delegación viajará hacia Córdoba, donde Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa y el equipo tendrá una última práctica antes del amistoso.

La atención estará puesta también en las tribunas del Kempes. El antecedente de Buenos Aires instaló la incógnita sobre cuántos hinchas acompañarán a la Albiceleste en su visita a Córdoba, en un partido que llega en medio de una renovación y con el desafío de sostener el entusiasmo que la Selección supo despertar en los últimos años.