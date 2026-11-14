Un histórico canal deportivo se despide: Fox Sports cierra y la Fórmula 1 sufre el impacto

Fox Sports dejará de operar el 31 de enero de 2027. La decisión también pone fin a una etapa de las transmisiones de Fórmula 1.

La televisión deportiva argentina se prepara para un cambio importante: Fox Sports dejará de emitir en el país el 31 de enero de 2027. La decisión, comunicada a los trabajadores, marca el cierre de una etapa que comenzó en 2022 con la llegada de Mediapro. Entre las principales consecuencias aparece el futuro de las transmisiones de Fórmula 1 , uno de los contenidos que más identificó a la señal en los últimos años.

El cierre de Fox Sports y el final de una etapa para Telemétrico

La noticia fue confirmada públicamente por Adrián Puente, una de las figuras más reconocidas de las transmisiones de la máxima categoría del automovilismo. Junto a Florencia Andersen y Andrés Agulla, el periodista encabezó un equipo que construyó una comunidad de seguidores, especialmente alrededor de Franco Colapinto.

Puente reconoció el impacto que tuvo el proyecto y anticipó que el formato de las emisiones que acompañó a los fanáticos durante las últimas cuatro temporadas no continuará de la misma manera.

“Va a haber novedades y se los voy a mantener al tanto. Pero la F1 como la conocieron en los últimos cuatro años por Fox Sports no va a ser”, expresó el conductor.

El origen de esta situación se encuentra en la operación que permitió la fusión entre Disney y Fox. En 2022, las autoridades de competencia establecieron condiciones para evitar que la compañía concentrara una porción excesiva del mercado de señales deportivas, ya que Disney ya contaba con ESPN.

Como parte de esas exigencias, se produjo el traspaso de determinados canales y derechos deportivos. Mediapro ingresó entonces al mercado argentino y quedó a cargo de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, además de distintos contenidos que habían formado parte de la desinversión.

Con el vencimiento de los acuerdos comerciales y de sublicencia, la empresa dejará de operar las señales en el país a fines de enero de 2027. Así, también se abre un interrogante sobre la continuidad de los programas y las producciones locales que formaron parte de la pantalla.

Cómo se verá la Fórmula 1 en Argentina desde 2027

El principal interrogante para los seguidores del automovilismo pasa por saber dónde podrán seguir las carreras a partir de febrero. Sin embargo, la salida de Fox Sports no significa que la Fórmula 1 vaya a quedarse sin transmisiones en Argentina.

ESPN conserva los derechos de la categoría para la región. En febrero de 2026, la cadena renovó su vínculo con la Fórmula 1 hasta el cierre de la temporada 2028, con cobertura de entrenamientos, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios. El acuerdo también contempla las categorías teloneras, Fórmula 2 y Fórmula 3.

Durante los últimos años, el esquema argentino funcionó mediante una sublicencia: Fox Sports emitió por televisión paga buena parte de las competencias, mientras que Disney+ ofreció el calendario completo a través de su plataforma de streaming, además de contenidos especiales y cámaras a bordo.

Por eso, el cambio estará relacionado con la distribución de las transmisiones y no con la desaparición de los derechos de la categoría. Todavía resta conocer cómo se organizará la oferta televisiva una vez que Fox Sports salga del aire.

En medio de las consultas de los seguidores, Puente también se refirió al final de la etapa que compartió con el equipo de Telemétrico. Explicó que el desenlace estaba contemplado en los contratos y recordó el trabajo realizado durante estos años.

“No es ninguna novedad: sabíamos que esto iba a suceder”, aclaró. Luego destacó la experiencia profesional y el vínculo construido con los televidentes: “Hemos dado vuelta un montón de estándares en la transmisión de la Fórmula 1, que nos ha permitido llegar y hacer una comunidad incondicional de telemétricos, siempre con un fin: alentar al nuestro, a Franco Colapinto”.

El periodista cerró su mensaje con una invitación a disfrutar de las últimas carreras que tendrá el equipo bajo el sello de Fox Sports: “Nos quedan tres carreras: a disfrutarlas”.