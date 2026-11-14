Los Pumas vencieron a Italia en Génova por el Nations Championship

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas consiguió recuperarse de la derrota ante Irlanda, y sin lucir, consiguió superar a Italia por 19 a 14.

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas consiguió una importante victoria frente a Italia por 19 a 14 en el estadio Luigi Ferraris de Génova, ante un buen marco de público, y con el arbitraje de Nika Amashukeli.

La escuadra conducida por Felipe Contepomi jugó un pobre primer tiempo, pero mejoró en el complemento, y logró quedarse con el triunfo. El combinado nacional continuará con las visitas a Francia, el 21 de noviembre en París, y el fin de semana de finales en Twickenham, Londres, entre el 27 y el 29 de noviembre.

Celeste cielo, blanco historia. A 40 años de la gloria del 86, Los Pumas cambiaron por única vez sus rayas horizontales por las verticales en un homenaje que celebra la memoria, el orgullo y el legado de una generación. Es que el seleccionado nacional vistió una camiseta muy especial, en recuerdo al título conseguido en el Mundial de México.

Los Pumas vencieron a Italia en Génova

En un partido que estuvo colmado de imprecisiones, fueron Los Pumas los que lograron aprovechar las opciones que tuvieron y se quedaron con un importante triunfo en suelo italiano por 19-14. Bautista Bernasconi, Rodrigo Isgró y Mateo Carreras fueron los autores de las conquistas argentinas en Génova.

El encuentro comenzó con Los Pumas tomando la iniciativa desde la primera acción con un ataque quebrando líneas que se vio frustrado por un pase forward. A los tres minutos Italia obtuvo un penal a favor en el scrum y en el primer lanzamiento Monty Ioane logró descontar tras una gran habilitación de Leonardo Marin; Tommaso Allan acertó a los palos una difícil conversión e Italia se imponía parcialmente 7-0.

El seleccionado nacional de rugby le rindió homenaje a los campeones del mundo de México 86.

El partido se tornó muy disputado, con Italia tomando la iniciativa y logrando incomodar a Los Pumas en las formaciones fijas. A los 17 minutos, Tommaso Allan malogró un penal que hubiera estirado aún más la ventaja. A los 25 minutos, Guido Petti robó un line importantísimo en 5 metros propio para frustrar una nueva conquista local. En la siguiente acción, Tomás Albornoz fue el gran protagonista, porque luego de sacar la pelota desde mitad de cancha a 5 metros del ingoal italiano, vio la amarilla al minuto siguiente por una infracción tras un inconcluso ataque argentino que vio una rápida contra italiana. Los Pumas quedaban sin un pateador natural en cancha y fue Bautista Delguy quién cumplió esa función hasta el retorno de Albornoz. A los 32 minutos, Matera buscó un 50-22 similar al que propició en Vélez ante Sudáfrica, pero la pelota no logró pasar el touch y Mateo Carreras logró sacar del campo al wing italiano. Nuevas imprecisiones argentinas frustraron un ataque pero la reacción llegó a los 38 minutos, cuando Bautista Bernasconi capitalizó un line y maul y en su primer partido del año con Los Pumas, logró apoyar para acortar distancias. Albornoz, recíen ingresado post amarilla, igualó el encuentro con la conversión. El primer tiempo finalizó 7-7.

En el primer minuto del complemento, Albornoz sacó un penal a 5 metros, pero Italia robó el line y frustró el ataque argentino. Tras un quiebre de Rubiolo, un knock on de Benítez Cruz habilitó a Mateo Carreras que marcó un try que luego fue anulado por el TMO. Bautista Delguy comenzó a ser opción en el juego aéreo y le dió posición y territorio a Los Pumas que luego no lograban profundizar sus ataques. Una nueva pesca de Italia ante Rubiolo a metros de su propio ingoal, impedió que Los Pumas marcaran una nueva conquista. A los 54 minutos, Pablo Matera pidió scrum tras un penal de Italia cerca de su propio ingoal, y Los Pumas lograron ponerse en ventaja por primera vez en el partido tras la conquista de Isgró por la punta derecha. A los 58 minutos, el recién ingresado Enoch Opoku Gyamfi salió amonestado por offside y dejó a Italia con 14 jugadores.

En la siguiente acción, Facundo Bosch lanzó el line a la primera posición, el maul avanzó, Gonzalo García abrió para Santiago Chocobares que habilitó a Mateo Carreras para aumentar la ventaja en Génova. La posterior conversión de Tomás Albornoz dejó las cosas 19-7. Contra todo pronóstico, allí comenzó a complicarse el partido para Argentina. Italia presionó en la salida, y Joel Sclavi vio la amarilla tras un penal cometido en el maul de los locales.

Con la salida de Sclavi, Los Pumas cometieron una nueva infracción en el maul defensivo y sufrieron un try penal y una amarilla para Efraín Elías. A los 66 minutos, Isgró se salvó de una amarilla por tackle alto que hubiera dejado a Los Pumas con 12 jugadores en cancha. El partido se tornó muy impreciso y ningún seleccionado logró capitalizar sus respectivos ataques. Italia tuvo la posibilidad de empatar, o hasta incluso dar vuelta el partido, pero su apertura Paolo Garbisi malogró un penal en el que buscó sacar la pelota muy cerca del ingoal nacional, y Los Pumas obtuvieron su primer triunfo en suelo europeo por 19-14.

Argentina superó a Italia por 19 a 14 en el estadio Luigi Ferrarias de Génova.

Síntesis: Italia 14- Los Pumas 19

Italia: Danilo Fischetti, Giacomo Nicotera, Simone Ferrari, Niccolò Cannone, Federico Ruzza, Ross Vintcent, Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone, Stephen Varney, Paolo Garbisi, Monty Ioane, Leonardo Marin, Paolo Odogwu, Ange Capuozzo y Tommaso Allan. Entrenador: Gonzálo Quesada. Luego ingresaron: Gianmarco Lucchesi, Muhamed Hasa, Marco Riccioni, Enoch Opoku Gyamfi, Alessandro Ortombina, Samuele Locatelli, Alessandro Garbisi y Federico Mori

Los Pumas: Boris Wenger, Bautista Bernasconi, Francisco Moreno, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín González, Facundo Isa, Gonzalo García y Gerónimo Prisciantelli.

Primer tiempo: 4´ try Monty Ioane convertido por Tommaso Allan, 38´ try Bautista Bernasconi convertido por Tomás Albornoz.

Segundo tiempo: 14´ try Rodrigo Isgró, 20´ try Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz, 25´ try penal (I).

Amarillas: Enoch Opoku Gyamfi (I); Tomás Albornoz, Joel Sclavi y Efraín Elías (A).

Cancha: Luigi Ferraris de Génova (Italia)

Referee: Nika Amashukeli (Georgia)