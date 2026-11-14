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Tirante perdió con Fritz en la final del ATP 250 de Estocolmo

El tenista argentino estuvo muy cerca del triunfo, pero falló en los momentos decisivos y terminó cayendo en tres sets

14 de noviembre 2026 · 15:13hs
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Thiago Tirante cayó en la final del ATP 250 de Estocolmo.

Thiago Tirante cayó en la final del ATP 250 de Estocolmo.

El tenista argentino Thiago Tirante perdió contra el estadounidense Taylor Fritz en una muy apretada final en el ATP 250 de Estocolmo. Fritz, quien ocupa el décimo puesto en el ranking ATP, se impuso por 6-2, 4-6 y 7-6(3), luego de 2 horas y 14 minutos de juego.

Tirante jugó un buen partido, pero no le alcanzó

El estadounidense tuvo un comienzo arrollador, donde prácticamente no le dio oportunidades a Tirante, quien sufría ante la que fue su primera final a nivel ATP. Así fue como el consiguió dos quiebres para conseguir un sólido 6-2.

Lejos de darse por vencido, Tirante salió con otro semblante a la segunda manga y pudo igualar mucho el desarrollo del juego. De esta manera, el argentino consiguió el quiebre clave en el séptimo game para mantener sus siguientes turnos de servicio y forzar el set definitivo.

El último parcial fue extremadamente parejo, sin oportunidades de quiebre para ninguno de los jugadores, por lo que el título en Estocolmo debió definirse en el tie-break. Pese a que Tirante tuvo un mejor inicio en la "muerte súbita", cometió muchos errores en los últimos puntos y permitió que Fritz finalmente se quede con el título tras imponerse por 7-3.

El de este sábado fue el duodécimo título ATP para Fritz, que este año ya se había consagrado en el ATP 500 de Washington. La próxima parada para el estadounidense será la ciudad italiana de Turín, donde irá como primer suplente y podrá disputar el torneo en caso de que se de alguna baja. Tirante, por su parte, cerró una muy buena temporada en la que terminó dentro del top 50 del ranking ATP.

Tirante Fritz Estocolmo
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