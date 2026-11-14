River venció a Gimnasia de La Plata en un amistoso a puertas cerradas

En pleno parate por la fecha FIFA antes de los octavos de final del Clausura, el Millonario se impuso por 2-0 al Lobo este sábado a la mañana en el Monumental

River aprovechó el parate por la fecha FIFA para disputar y ganar un amistoso por 2-0 ante Gimnasia de La Plata este sábado a la mañana en el Monumental. El encuentro, disputado a puertas cerradas bajo la lógica de dos tiempos de 25', se definió con goles de Sebastián Driussi y Tomás Galván y tuvo el objetivo de que el plantel no perdiese ritmo de competencia de cara al tramo decisivo del Torneo Clausura.

El encuentro contó con algunas novedades desde la formación titular: en primera instancia, Lautaro Rivero fue titular junto a Nicolás Otamendi, en detrimento de un Lucas Martínez Quarta que parece haber sobrepasado el límite de los cuestionamientos con su actuación fallida en el Superclásico perdido. Además, Santiago Espíndola se ubicó como volante central, zona sensible y huérfana de un titular ante las lesiones de Aníbal Moreno, el poco y flojo rodaje del juvenil Lucas Silva y la inminente salida de Fausto Vera a final de año.

Respecto a la influencia de la fecha FIFA, las bajas de Gonzalo Montiel y de Thiago Almada (ambos titulares en la derrota de la Selección Argentina frente a Uruguay) les dieron ingreso también a Giovanni González en el lateral derecho y a Driussi, que ejerció como segunda punta de Lucas Beltrán y desplazó a Ángel Correa al puesto de enganche que usualmente suele ocupar Almada.

En cuanto al parado final, River terminó el partido con: Ezequiel Centurión; Gio González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Gimnasia, en tanto, alineó a: Harlem Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martinez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramon; Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.