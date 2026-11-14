Rulli explicó el insólito detalle detrás del segundo gol de Uruguay ante Argentina

El arquero argentino apuntó a un posible desvío en el dispositivo que utilizan los futbolistas y analizó la caída por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.

La derrota frente a Uruguay dejó varias situaciones para analizar en la Selección Argentina , pero una de las más llamativas tuvo como protagonista a Gerónimo Rulli. El arquero, que llevó la cinta de capitán ante la ausencia de Emiliano Martínez, explicó una particularidad del remate de Maxi Araújo que terminó en el segundo tanto visitante. Según le comentó Enzo Fernández, la pelota habría impactado en el GPS que llevaba durante el encuentro.

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La explicación de Rulli sobre el gol de Maxi Araújo

El guardameta tuvo una noche con sensaciones encontradas en La Bombonera. La posibilidad de ser capitán y defender el arco argentino desde el arranque quedó opacada por el resultado adverso. Tras el 2-1, Rulli repasó las dos conquistas uruguayas y consideró que fueron acciones difíciles de controlar.

“Son dos fatalidades. Dos jugadas que no sé si se pueden evitar. Quizás el segundo es muchísima mala suerte, porque Enzo me decía que le pegó en el GPS, salió muy alta y no pude hacer nada”, contó el arquero.

La referencia fue al tanto convertido por Araújo, cuya trayectoria tomó una dirección inesperada y complicó la reacción del futbolista argentino. La explicación surgió después de conversar con Enzo Fernández, quien le habría señalado el contacto de la pelota con el dispositivo utilizado por los jugadores.

El primer gol también había tenido un componente desafortunado para Argentina, ya que Leonardo Balerdi terminó convirtiendo en su propio arco. De esa manera, Rulli resumió las dos acciones como episodios de mala fortuna que condicionaron el desarrollo del amistoso.

Rulli valoró la identidad de Argentina y pidió paciencia para esta nueva etapa

Más allá del resultado, el arquero rescató algunos aspectos del rendimiento colectivo. Destacó la intención de mantener una propuesta futbolística y la seriedad con la que el grupo afrontó el compromiso, en un momento de transición para el seleccionado.

“Sacando los goles que nos hacen, se ve una Selección seria, que siempre intentó hacer un buen fútbol, que intentó generar ocasiones”, señaló.

También hizo referencia a la combinación entre futbolistas con varios años en el equipo y otros que comienzan a tener sus primeras oportunidades. Para Rulli, el proceso necesita tiempo, aunque considera que el camino elegido es el correcto.

“Es un proceso nuevo, hay que tener paciencia, pero estamos en el buen camino”, sostuvo. Además, remarcó que los valores que identifican al seleccionado se mantienen y que el cuerpo técnico insiste en la conducta que deben sostener dentro y fuera de la cancha.

Por último, el arquero habló del compromiso de los jugadores que llevan más tiempo en el plantel para transmitirles a los más jóvenes la identidad construida durante los últimos años. “Los que venimos hace tiempo intentaremos dar el ejemplo del legado que nos dejó Leo”, concluyó, en referencia a Lionel Messi y su etapa en la Selección.