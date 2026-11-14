La Selección Argentina entrenó y ya se prepara para viajar a Córdoba Mientras los titulares hicieron trabajo regenerativo, los suplentes disputaron un 11 contra 11. Este domingo el plantel entrenará a puertas cerradas 14 de noviembre 2026 · 15:36hs

La Selección Argentina entrenó este sábado pensando en el amistoso ante Costa Rica.

El golpe de la derrota ante Uruguay todavía está fresco, pero la Selección Argentina no se detiene. Este sábado por la mañana, el plantel albiceleste retomó los entrenamientos en el Predio de Ezeiza con una sesión diferenciada según los minutos que cada jugador tuvo ante la Celeste. El próximo objetivo ya está marcado en el calendario: Costa Rica, el martes a las 20 en Córdoba.

Ensayo futbolístico en el predio de Ezeiza Los futbolistas que arrancaron de entrada ante el combinado dirigido por Diego Forlán realizaron labores regenerativas en el gimnasio y luego trabajaron con los fisioterapeutas del cuerpo técnico. Los que ingresaron desde el banco y los que no tuvieron minutos, en cambio, salieron al campo de juego y disputaron tres bloques de quince minutos en un once contra once. También participaron del ensayo algunos jugadores del Sub 20 que se encuentran realizando un microciclo en el predio.

El domingo el plantel tendrá una nueva práctica a las 18:30, a puertas cerradas. El lunes a las 10:30 el equipo viajará hacia Córdoba, donde Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa a un horario a confirmar, y por la tarde habrá un entrenamiento vespertino cuyo lugar y horario también están pendientes de definición.