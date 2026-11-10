La camiseta 10 de Messi busca heredero: los dos nombres que analiza la Selección Argentina

Tras la despedida de Lionel Messi, la Selección Argentina deberá definir quién llevará el dorsal "10". Nico Paz y Lautaro Martínez aparecen entre los nombres.

La salida de Lionel Messi dejó mucho más que un espacio futbolístico difícil de ocupar en la Selección Argentina. También abrió un interrogante alrededor de una camiseta que durante años tuvo dueño indiscutido. El número 10 todavía no tiene sucesor confirmado y, mientras Lionel Scaloni evalúa las alternativas, comienzan a aparecer los primeros nombres para asumir esa responsabilidad.

Dos nombres que aparecen en la consideración

De acuerdo con la información difundida por ESPN Argentina, Nicolás Paz y Lautaro Martínez son dos de los principales futbolistas que podrían quedarse con el dorsal que utilizó Messi durante gran parte de su trayectoria con la Albiceleste.

El mediocampista del Como de Italia aparece como una alternativa fuerte por sus características futbolísticas, su proyección y el crecimiento que viene mostrando en el seleccionado. Su capacidad para generar juego y desempeñarse en posiciones ofensivas lo ubica entre los candidatos para tomar la posta del capitán argentino.

Por otro lado, Lautaro Martínez también figura en la discusión. El delantero del Inter de Milán es uno de los referentes de la nueva generación y cuenta con experiencia, liderazgo y una trayectoria consolidada con la camiseta nacional.

Una decisión que todavía está pendiente

Más allá de los nombres que comenzaron a circular, la determinación no está tomada. Scaloni y sus colaboradores continúan analizando diferentes posibilidades, mientras observan el rendimiento de los futbolistas y proyectan cómo será la conformación del equipo en esta nueva etapa.

La elección no representa solamente una cuestión numérica. Llevar la 10 implica asumir una responsabilidad simbólica enorme, especialmente después de que Messi la convirtiera en uno de los dorsales más reconocidos del fútbol mundial.

Por ahora, la incógnita permanece abierta. Nico Paz y Lautaro Martínez aparecen en la carrera, aunque la decisión final quedará en manos del cuerpo técnico. El desafío será encontrar al futbolista que pueda comenzar a escribir un nuevo capítulo en la historia de una camiseta que durante tantos años estuvo ligada a la figura del mejor jugador argentino de las últimas décadas.