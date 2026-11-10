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Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

Este 10 de noviembre se cumplen 25 años de la última función de Diego Maradona como futbolista. La Bombonera fue escenario de una jornada cargada de emoción, homenajes y palabras inolvidables.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 09:26hs
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Maradona y una despedida que quedó grabada para siempre: se cumplen 25 años de su adiós en la Bombonera

El fútbol argentino vuelve a mirar hacia una de las jornadas más conmovedoras de su historia. Un 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona se despidió oficialmente de las canchas en un acontecimiento que reunió a miles de personas en La Bombonera. Aquel encuentro estuvo rodeado de figuras internacionales, recuerdos y una emoción que todavía permanece intacta.

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La Bombonera fue el escenario de una despedida histórica

Aunque Maradona había dejado de competir profesionalmente en 1997, su despedida oficial llegó cuatro años después, con un partido homenaje organizado en el estadio de Boca Juniors. La convocatoria superó cualquier expectativa y convirtió aquella tarde en una celebración popular alrededor de uno de los deportistas más importantes de todos los tiempos.

El Diez había construido una carrera extraordinaria, con pasos por Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys. Sin embargo, su historia también tuvo capítulos inolvidables con la camiseta de la Selección Argentina, especialmente por su protagonismo en el Mundial de México 1986, donde alcanzó la cima del fútbol mundial.

La jornada contó con la presencia de reconocidas figuras del deporte, que acompañaron al astro en un acontecimiento que excedió ampliamente lo futbolístico. No se trataba solamente de cerrar una etapa profesional, sino de rendirle tributo a un jugador que había despertado admiración en distintas generaciones y rincones del planeta.

Las palabras del Diez que atravesaron generaciones

El momento más significativo llegó cuando Maradona tomó la palabra en el césped de La Bombonera. Frente a una multitud que lo ovacionaba, el ex capitán argentino pronunció un discurso que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de su vida pública.

Con la emoción a flor de piel, Diego dejó frases que quedaron asociadas para siempre a su figura y a su relación con el fútbol. Su mensaje fue mucho más que una despedida: representó el agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su recorrido y una declaración de amor por el deporte que marcó su existencia.

A 25 años de aquella tarde, el recuerdo continúa vigente. La despedida de Maradona no fue un adiós convencional, sino una celebración de su legado, de sus conquistas y de una personalidad que trascendió los límites de una cancha. La Bombonera fue testigo de una escena irrepetible que todavía forma parte de la memoria colectiva del fútbol argentino.

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