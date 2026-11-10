Los jubilados de Ansés recibirán el aumento y el aguinaldo en diciembre. Un bono extraordinario podría completar el tercer ingreso

Ansés: los jubilados tendrán un triple pago para diciembre

La Resolución 349/2025 publicada en el Boletín Oficial establece las fechas de cobro, mientras que el Decreto 274/2024 firmado por Javier Milei garantiza la actualización mensual de los haberes. El tercer ingreso de Ansés sería el bono de hasta $70.000 , que se mantiene vigente en noviembre, pero todavía no fue confirmado para diciembre.

Bono: hasta $70.000, sujeto a confirmación oficial para diciembre.

Aguinaldo: equivale al 50% del mayor haber mensual del semestre.

Aumento: se calculará según la inflación de octubre.

DNI 0: 9 de diciembre.

DNI 1: 10 de diciembre.

DNI 2: 11 de diciembre.

DNI 3: 14 de diciembre.

DNI 4, 5 y 6: 15 de diciembre.

DNI 7, 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima:

DNI 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI 4 y 5: 21 de diciembre.

DNI 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI 8 y 9: 23 de diciembre.

Cuánto cobrarán con los tres pagos

Con una inflación estimada de entre 1,8% y 2%, la jubilación mínima de diciembre podría ubicarse entre $452.153 y $453.042.

Al sumar el aguinaldo, el ingreso alcanzaría entre $678.230 y $679.562.

Si el Gobierno confirma otro bono de $70.000, el total podría llegar a $749.562.