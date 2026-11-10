Pasó una nueva edición de la Maratón 10k del Colegio de la Abogacía de Santa Fe

Juan Carlos Luqui y Victoria Ares fueron los ganadores en la prueba de 10k de la Maratón organizada por los 100 años del Colegio de la Abogacía de Santa Fe.

La Maratón de la Abogacía de Santa Fe contó con una amplia convocatoria de deportistas.

La Maratón 100° aniversario de la Abogacía de Santa Fe se llevó a cabo por las calles de la capital provincial con la participación de más de 200 competidores. Se trató de la XVIII° edición de la competencia organizada por el Colegio de la Abogacía y que tuvo como escenario de la largada y llegada la dirección de deportes de la Municipalidad de Santa Fe, ubicada en la costanera Oeste de la capital provincial. Las distancias fueron 10k competitiva, 5km integrativa, 2.5km correcaminata.

El ganador fue Juan Carlos Luqui entrerriano de nacimiento y santafesino por adopción con un tiempo de 31 minutos 18 segundos, y fue escoltado por Agustín Bermúdez de Santa Fe con un registro de 32 minutos 2 segundos, y por el santafesino Álvaro Nocenti con 32 minutos 34 segundos. En la cuarta posición quedó Santiago Ibañez con 36m 49s, quinto arribó Misael Barberis de Gálvez con 36m 19s y sexto lo hizo Maximiliano Correa con 36m 49s.

En la séptima posición quedó Hugo Nicolás Romero con 37, Alejandro Dascenzo de la capital provincial con 37m 6s fue octavo, Leonel Acosta de Ceres fue noveno con 37m 38s, y Mauro Preattoni de Santa Fe arribó en la décima colocación con 38m 01s.

La prueba organizada por el Colegio de la Abogacía de Santa Fe se largó en la costanera Oeste. Gentileza Laptime

Más atrás se ubicaron Fernando Astudillo de Santa Fe (38m 13), Gustavo Leonardo Rupp de Paraná (38m 26s), Andrés Di Leo de Viedma (38m 44), Mario Godoy de La Paz (39m), Fabricio Coria de San José del Rincón (39m 02), Maxi Dozo de Santa Fe (40m 23), José Flores de Capital Federal (40m 46), y Eric Retamosa de Santa Fe (41m 04).

En mujeres, la triunfadora fue la santafesina Victoria Ares con un registro de 38 minutos 46 segundos, seguida por Denise Bonazzola de Santa Fe con 43 minutos 56 segundos, y por Marilina Alasi de la localidad de Egusquiza en el departamento Castellanos con 46 minutos 30 segundos.

En la cuarta posición arribó María Victoria Chaize de Santa Fe con 47m 57s, quinta lo hizo Victoria Spilotti con 48m 26s, y sexta Sheila Janowski de la capital provincial con 48 minutos 55 segundos. Más atrás se posicionaron Cecilia Felice Micheloud de Santa Fe con 51m 27, Lorena Micheloud de la localidad entrerriana de Seguí con 51m 49s, y Romina Mogentale con 52m 45s.

Más resultados de la Maratón de los Abogados

En cuanto a la prueba de 5k, el ganador fue Francisco Jurajuria de La Paz con 17 minutos 59 segundos, seguido por Nicolás Borgia de Santa Fe con 18 minutos 45 segundos y por Martín Cifre de la capital provincial con 21 minutos 11 segundos. En la cuarta ubicación arribó el santafesino Jorge Alberto Agustini con 21 minutos 55 segundos, Lautaro Elordi fue quinto con 22m 33s y Mauro Javier Ramírez de Paraná con 23m 1s.

En mujeres, Aldana Abraham Allario de Tostado fue la vencedora con 22 minutos 28 segundos, el segundo lugar del podio quedó Estefanía Noriega de Gálvez con 22 minutos 30 segundos, y Clara Dalla Fontana de Santa Fe con 24 minutos 01 segundos. El cuarto lugar quedó para Marianela Merlini de Paraná con 24m 9s, Floencia Marcolín de Santa Fe resultó quinta con 25m 49s, y por María Eva Barco Roxana de la capital provincial con 26m 58s.

La competencia se llevó a cabo en las distancias de 10km, 5km y para profesionales del derecho. Gentileza Laptime

En los 10k abogado, Diego Jara de Santa Fe fue el ganador con un registro de 35 minutos 10 segundos, escoltado por Ignacio Del Sastre de la capital provincial con 38 minutos 51 segundos, y Juan Bautista Rodríguez de nuestra ciudad con 42 minutos 22 segundos. En mujeres, Priscila Schwindt de Santa Fe se impuso con un tiempo de 51 minutos 13 segundos, seguida por Antonella Amadio con 53m 11s, y por Micaela Acosta de San Genaro con 54m 06s.

En los 5k para los profesionales del derecho, Andrés Beltrame de Santa Fe fue el ganador con 23 minutos 01 segundo, seguido por Andrés Abramovich con 24m 28s, y por Indiana Rabazzi de Santa Fe con 32m 39s, y en mujeres, prevaleció Macarena Guadalupe Blanc con 28 minutos 01 segundo, escoltada por Alejandra Estefanía Prono con 28m 39s, y por Indiana Rabazzi del 32m 39s.