Sin Messi, la Selección Argentina pone en marcha su semana de trabajo de cara a los amistosos

Scaloni reúne al plantel en Ezeiza para preparar los duelos ante Uruguay y Costa Rica. Anselmino es una de las novedades de la convocatoria.

La actividad de la Selección Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena con una agenda que tendrá dos presentaciones en noviembre. El conjunto conducido por Lionel Scaloni comenzará este martes los trabajos en Ezeiza, en una convocatoria particular por la ausencia de Lionel Messi y la incorporación de nuevos nombres que buscarán aprovechar su oportunidad.

Ezeiza, el punto de partida para preparar los amistosos

Con los futbolistas que llegaron durante las últimas horas, el cuerpo técnico comenzará a trabajar en la puesta a punto del equipo. La primera sesión está prevista para las 10 y se realizará a puertas cerradas, con Scaloni al frente de las actividades.

La planificación tendrá continuidad durante los próximos días. El miércoles, el seleccionado volverá al campo de entrenamiento a las 17, aunque la prensa solamente podrá presenciar el tramo inicial de la práctica, durante los primeros 15 minutos.

El jueves llegará el último ensayo antes del compromiso internacional. La actividad comenzará nuevamente a las 17 y estará acompañada por una conferencia de prensa del entrenador, que brindará detalles sobre la preparación y las expectativas para el encuentro.

Dos rivales y una convocatoria con novedades

El calendario tendrá su primera parada el viernes 13 de noviembre. Desde las 20, Argentina se medirá con Uruguay en La Bombonera, en un clásico que servirá para evaluar el funcionamiento del equipo ante un rival de jerarquía.

Después llegará el turno de viajar a Córdoba. El martes 17, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el segundo compromiso de esta ventana internacional.

Para afrontar ambos encuentros, Scaloni citó a 28 futbolistas. Una de las noticias destacadas es la presencia de Aaron Anselmino, quien tendrá su primera oportunidad en la selección mayor. También sobresalen los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

La convocatoria tendrá un condimento especial por la ausencia de Messi, que no forma parte de esta nómina. En ese escenario, los días de entrenamiento serán importantes para que Scaloni encuentre variantes, observe alternativas y defina quiénes tendrán la responsabilidad de afrontar los dos amistosos de noviembre.