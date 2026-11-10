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Cristian Balbuena se anotó un gran KOT en el Centro Gallego de Santa Fe

El santafesino Cristian el Rey Balbuena consiguió su primera victoria por la vía rápida en el cuarto asalto ante el experimentado rosarino Francisco Coronel.

Ovación

Por Ovación

10 de noviembre 2026 · 08:31hs
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El Rey Cristian Balbuena derrotó por KOT al rosarino Francisco Coronel.

El Rey Cristian Balbuena derrotó por KOT al rosarino Francisco Coronel.

Tal como estaba previsto se concretó un festival de boxeo organizado por Orlando Azcurra y Luciano Fernández, y que tuvo lugar en las impecable instalaciones del Centro Gallego de Santa Fe, ubicado en avenida Galicia 1357, con un total de once combates amateur y uno profesional que contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

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Se trató de un evento masivo, espectacular, con cerca de 1.500 personas, así que los responsables quedaron muy conformes. "Es un evento que lo preparamos durante un mes y medio para que sea de esta magnitud. Y bueno, contra todos los pronósticos, hemos superado nuestras expectativas. Máxime teniendo en cuenta llovió, jugó Unión y la economía no ayuda" manifestó Orlando Azcurra responsable del gimnasio Parque Garay.

La pelea profesional significó el tercer combate para el santafesino Cristian Balbuena quien consiguió imponerse con autoridad. Fueron cuatro rounds de ida y vuelta. Tiraron muchos golpes por round, como hacía mucho tiempo no se veía. A los 2 minutos 53 segundos, Balbuena lo tiró a la lona a Coronel, con una impresionante cantidad de manos en velocidad. Fue lo que hizo explotar la noche en el Centro Gallego, porque fue una pelea extraordinaria de los súper plumas que la gente disfrutó mucho.

El p&uacute;gil de barrio Guadalupe Oeste junto a su entrenador Lucho Fern&aacute;ndez del Upper.

El púgil de barrio Guadalupe Oeste junto a su entrenador Lucho Fernández del Upper.

Balbuena refrendó su reinado en el Centro Gallego

El festival organizado por el gimnasio Upper y Parque Garay contó con la supervisión de José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, y los arbitrajes del corondino Ariel Morúa y Ricardo Centurión. Por su parte, los jueces fueron Diego Rivero, Exequiel Farías, Darío Gómez, Lisandro Maglier y Torcuato Arzeno. La cronometrista fue Beatriz Perassi, el médico interviniente el doctor Sergio Ramseyer y la comisaría quinta de la URI de la Policía de Santa Fe tuvo a su cargo la seguridad.

En el combate profesional de fondo, Cristian el Rey Balbuena no dejó dudas y liquidó el pleito ante Francisco Coronel con un KO tremendo. Tras haber realizado su debut profesional en este 2026, el representante del barrio Guadalupe Oeste y de 23 años, cosechó su primera victoria por la vía rápida ante el fogueado rosarino que trató de sacar a relucir su experiencia pero el Rey no se le permitió.

Mart&iacute;n Leguizam&oacute;n del Parque Garay sigue creciendo como boxeador amateur.

Martín Leguizamón del Parque Garay sigue creciendo como boxeador amateur.

"Sabíamos que era un rival con mucha experiencia, pero también teníamos claro que el trabajo que habíamos hecho iba a dar sus frutos. Tuvimos tres meses de intensos entrenamientos, y por eso llegó bien preparado para esta pelea. Cristian se lo ve crecer pelea tras pelea, conseguimos el primer KOT en tres peleas que lleva como profesional. Un rival digno, ya te digo, con experiencia pero sabíamos como trabajarlo" expresó Lucho Fernández, entrenador de Balbuena.

El responsable del gimnasio Upper subrayó que "todo lo que habíamos trabajado lo pudo plasmar arriba del ring. También todos los comentarios fueron de como viene creciendo Cristian, y como viene avanzando y cada vez más seguro. El plan de pelea fue el que llevamos a cabo, y dio sus frutos. Lo cual nos hace pensar que estamos por el buen camino, y obviamente agradecer a Coronel y a la gente de Rosario que vinieron, cumplieron en todo, gente muy responsable, muy correctos en todo, por lo que estamos muy felices porque nos encontramos con esa buena gente que tiene el boxeo".

Más información de la velada boxística

Martín Leguizamón del gimnasio Parque Garay tuvo un destacado desempeño al imponerse a Pablo Zochnivk del CAEF en hasta 75kg El ganador, entrenado por Orlando Azcurra tiene 20 años, dos peleas en categoría mediano, y de barrio Villa del Parque. "Viene con un entrenamiento bastante fuerte como para que se vaya entendiendo cómo es el sistema del amateurismo para el día de mañana si él se lo permite y se deja entrenar y llevar a otras ligas como decimos nosotros, va a poder estar para muchas cosas" explicó su director técnico.

Por su parte, Virginia Lugo del Upper, con 22 años y representante de Playa Norte, empató con la muy buena retadora Melina Colla del Nano Box de la capital provincial, mientras que Valentín Miño del Willie Pep con 25 años y oriundo de Santo Tomé se impuso a Leonardo Martínez del Santo Tomé Box y Tomás De Luca del Willie Pep derrotó a Alejandro Wepplen del Boxer.

El santotomecino Valent&iacute;n Mi&ntilde;o del Willie Pep derrot&oacute; a Mart&iacute;nez del Chino Box.

El santotomecino Valentín Miño del Willie Pep derrotó a Martínez del Chino Box.

En el caso de Malena Fernández del JAB Trainning Center derrotó por puntos a Analía Bordón del Pequeño Demonios, Máximo Martínez del Establo Box superó a Gabriel Xamo del Cristian Box, Milagros Andrighetto del Upper y el Olimboxing venció por puntos a Emilce Chelini del Upper.

El representante del Willie Pep, Camilo Ojeda volvió al triunfo, en esta oportunidad fue por puntos ante Mariano Mansilla del Robledo Box. Además, Tomás Brasseur del JAB Trainning Center en hasta 64kg derrotó en las tarjetas a Agustín Pérez del King Box, y en hasta 64kg, Pablo Osan del King Box doblegó por puntos a Federico Palavecino en un combate muy intenso y muy entretenido.

Balbuena boxeo Centro Gallego Santa Fe
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