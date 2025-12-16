Uno Santa Fe | Ovación | Boca

La cuantiosa cifra que le costaría a Boca tener a Cavani y Borja

16 de diciembre 2025 · 19:52hs
El 31 de diciembre el contrato que Miguel Borja mantiene con River llegará a su fin, por lo que el delantero tendrá libertad de acción para llegar a su próximo club de manera gratuita. Uno de los clubes interesados en contar con sus servicios es Boca, quienes ya habían estado interesados después de la Copa América 2021.

Así comenzaron una serie de rumores que lo vincularon con el Xeneize y, para colmo, las partes habrían comenzado a hablar los términos y condiciones para que el arribo del Colibrí al equipo de la Ribera se pueda llevar a cabo.

Cuánto le podría pagar Boca a Borja

River pagó a Junior de Barranquilla una cifra cercana a los 8.6 millones de dólares para adquirir la ficha del nacido en Tierralta, Colombia. Tres años y medio después su valor disminuyó y actualmente estaría valiendo alrededor de los 3.28 millones de dólares. Sin embargo, al quedar libre del Millo llegará gratis a su próximo destino.

El acuerdo que había firmado con dirigencia de La Banda incluía un convenio que está al nivel de los contratos internacionales ya que estipulaba un salario de 3 millones de dólares anuales. Y aunque los últimos meses no fueron buenos para el número 9, en el Millo convirtió 62 goles y asistió en 10 oportunidades en 159 partidos disputados.

Desde el Xeneize esperan que el delantero baje sus pretensiones económicas ya que no estarían dispuestos a pagar lo que Borja cobrará hasta el 31 de diciembre.

El sueldo que recibe Cavani en Boca

Edinson Cavani llegó al Xeneize en 2023 y fue definido por Juan Román Riquelme como "el extranjero más importante que haya jugado en la historia del fútbol argentino"; es por eso que su sueldo también está a la altura de la figura que el uruguayo representa.

Sin embargo, la remuneración que recibe Cavani es menor a la que recibe Borja en River. Es el que el delantero de Boca cobra alrededor de 2.7 millones de dólares anuales y aunque se trate de un sueldo top no alcanza al del colombiano.

Por lo tanto, si se produce la llegada del colombiano al conjunto de la Ribera, la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme deberá pagar 5.7 millones de dólares anuales por los goles de Edinson Cavani y Miguel Borja. Además, también hay que contemplar que en el plantel hay otros delanteros como Miguel Merentiel y Milton Giménez, dos delanteros que también han sido importantes en el último tiempo.

