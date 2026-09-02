Así es por dentro la "cloaca máxima" de Santa Fe: el enorme conducto que están rehabilitando bajo el bulevar

El principal colector cloacal de la capital provincial atraviesa Santa Fe desde el sector de la cancha de Unión hasta las proximidades del Club de Regatas. La obra, que demandará 30 meses y una inversión de US$15 millones, se realiza principalmente desde el interior del conducto y permitirá extender su vida útil por otros 50 años.

Se está interviniendo el principal colector cloacal de Santa Fe con tecnología sin zanja.

Debajo de buena parte de la ciudad de Santa Fe se encuentra una de las infraestructuras sanitarias más importantes de la capital provincial: el Colector General Cloacal , conocido habitualmente como la “cloaca máxima”.

Se trata del conducto principal encargado de transportar los líquidos cloacales de distintos sectores de la ciudad y su trazado se extiende de oeste a este , desde la zona próxima a la cancha del Club Atlético Unión hasta el sector cercano al Club de Regatas .

Ahora, esa infraestructura está siendo sometida a una rehabilitación estructural de gran magnitud para recuperar su capacidad y evitar que vuelvan a repetirse los hundimientos y socavones que durante años afectaron especialmente al corredor del bulevar.

La intervención alcanza 3.376 metros y tiene un plazo de ejecución previsto de 30 meses.

Así se trabaja dentro de la cloaca máxima

La particularidad de esta obra es que buena parte de los trabajos se realiza desde el interior del colector existente, sin necesidad de reemplazarlo mediante una excavación tradicional a cielo abierto.

La tecnología utilizada se denomina rehabilitación sin zanja y permite construir un nuevo conducto estructural dentro del caño original.

El procedimiento comienza con la colocación de una manga continua de fibra de vidrio impregnada con resinas poliméricas.

Una vez ubicada dentro del colector, esa manga es sometida a un proceso de curado mediante rayos ultravioletas (UV). De esta manera, el material se endurece y forma una nueva estructura resistente en el interior del conducto.

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El resultado es, en los hechos, un nuevo caño construido dentro del antiguo, que permite recuperar estructuralmente la infraestructura sin tener que retirar completamente la instalación existente.

Un nuevo conducto dentro del anterior

La técnica permite aprovechar el trazado y la estructura del colector actual, reduciendo de manera significativa la necesidad de intervenir sobre la superficie.

Esto resulta especialmente importante en el caso de la cloaca máxima santafesina, ya que se encuentra debajo de zonas urbanas consolidadas y de corredores con alta circulación vehicular.

El sistema permite avanzar por tramos y mantener el servicio cloacal durante la ejecución de los trabajos.

Desde Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) destacaron que la intervención permitirá extender la vida útil de la infraestructura durante varias décadas.

La presidenta de la empresa, Renata Ghilotti, señaló que la obra permitirá sumar alrededor de 50 años de vida útil al colector.

“Lo que estamos haciendo desde la Empresa con inversión del Gobierno de Santa Fe es histórico para la provincia y para la ciudadanía. Es una obra de gran magnitud para Latinoamérica, de las más importantes y de las más grandes”, sostuvo.

170 metros ya colocados

El avance de la obra ya permitió completar la colocación de aproximadamente 170 metros de la nueva estructura interna.

Los trabajos continúan por distintos tramos del colector y avanzarán progresivamente hasta alcanzar el sector de la cancha de Unión.

Ghilotti explicó que la intervención comenzó a avanzar aguas arriba y que el objetivo es recuperar de manera integral los miles de metros que forman parte del principal colector cloacal de la capital.

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Por qué era necesaria la obra

Durante los últimos años, los problemas estructurales del colector provocaron varios hundimientos en el corredor del bulevar.

El vice de ASSA, Darío Boscarol, explicó que en los últimos diez años se registraron cuatro hundimientos y que las reparaciones demandaron una suma significativa de recursos.

“Hemos tenido cuatro hundimientos sobre Bulevar en distintos momentos en los últimos 10 años, y hemos gastado en valores actualizados alrededor de 22 millones de dólares”, detalló.

En ese contexto, la rehabilitación estructural actual representa una inversión de US$15 millones.

Para ASSA, la comparación permite mostrar la importancia de anticiparse al deterioro de la infraestructura en lugar de intervenir únicamente cuando aparecen las emergencias.

“En esta obra estamos gastando 15 millones de dólares, para que tengamos en cuenta la importancia de hacerla. Eso muestra que cuando tenés que remediar, sin anticiparte a los problemas, el gasto es mayor y ni hablar los inconvenientes”, afirmó Boscarol.

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Una obra millonaria que busca resolver un problema de décadas

El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió los trabajos y destacó el objetivo de terminar con una problemática que durante años afectó al corredor del bulevar.

“Es una obra carísima, y la está encarando el Gobierno de Santa Fe para que los santafesinos no tengan más problemas”, aseguró.

El mandatario recordó los frecuentes socavones que se producían en el sector y remarcó que se trata de una inversión pensada para obtener una solución estructural.

“Si ahora sale como esperamos que salga en función de la proyección y en función de las otras experiencias, los vecinos no van a tener más los problemas que tuvieron por décadas”, sostuvo.

La “cloaca máxima”, por dentro y sin romper la ciudad

Por las dimensiones del conducto, la extensión de la intervención y la tecnología utilizada, ASSA considera que se trata de una obra sin precedentes por su magnitud en Latinoamérica.

La rehabilitación permitirá recuperar 3.376 metros de infraestructura cloacal, construir una nueva estructura dentro del conducto existente y extender su funcionamiento durante otros 50 años.

Mientras los trabajos avanzan bajo tierra, el objetivo es que el impacto sobre la superficie sea el menor posible y que el principal colector cloacal de Santa Fe quede preparado para continuar cumpliendo su función durante las próximas décadas.